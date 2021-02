El busto del alcalde republicano Emili Darder, víctima de otra pintada

Condemn enèrgicament la pintada apareguda avui al bust d'Emili Darder.

Com a societat, no podem tolerar que es trepitji la memòria de qui fou batle de Palma, assassinat pels feixistes per defensar els seus ideals.

Investigam els fets, els autors pagaran els desperfectes. pic.twitter.com/Ikmi2hQkty