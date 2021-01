El Ministerio de Justicia busca locales en Palma para los dos juzgados que creó en diciembre

Juzgado recién nacido busca piso. El Consejo de Ministros aprobó el día uno de diciembre la creación de dos nuevos juzgados en Palma: un Social (el 6) y un Mercantil (el 4). Mes y medio después, estos dos órganos esperan ubicación y el Ministerio de Justicia busca un local para instalarlos de alquiler.

Los dos nuevos órganos fueron creados dentro del plan gubernamental de choque para la Justicia frente al coronavirus: se trata de las dos jurisdicciones en las que se espera un mayor impacto de la crisis económica. Así, se priorizaron estos dos juzgados frente a otros que preferían los órganos de gobierno judiciales en las Islas, como contenciosos o de violencia contra la mujer. El problema es que, en el edificio de sa Gerreria donde están el resto de juzgados de lo Social y de lo Mercantil, no hay espacio para nadie más. Esta sede tiene todo su espacio ocupado cuando se cumplen ahora dos décadas de su inauguración. Ocurre lo mismo con los de Via Alemania. De esta forma, la alternativa por la que se decanta el Ministerio es por alquilar un local en la zona para poder abrir los nuevos juzgados. No es una situación nueva y ya se da en Inca y Manacor, donde hay juzgados en pisos. En Palma, el Ministerio ya tiene alquilado un edificio donde conviven los juzgados de lo Contencioso y la Clínica Forense.

Según fuentes judiciales, los planes del ministerio son buscar un local para estos juzgados cerca de sa Gerreria. Sin embargo se enfrentan a algunos obstáculos: la necesidad de que sean accesibles y los precios de la zona. Se han descartado por el momento otras opciones más a largo plazo, como buscar una sede para sacar una jurisdicción completa de sa Gerreria y dejar espacio para un posible crecimiento de otros juzgados en el futuro.

Así, la entrada en funcionamiento de los dos nuevos juzgados aún tardará algunas semanas en producirse. En Social funcionan de forma simultánea varias medidas de refuerzo ante el retraso acumulado desde hace años. En Mercantil, por el momento se han aplicado medidas para reducir la incidencia de las reclamaciones contra compañías aéreas. La entrada de estos asuntos ha bajado con el descenso de los viajes. Sin embargo, estos juzgados aguardan una avalancha cuando se acabe la moratoria a los concursos de acreedores el próximo 14 de marzo.