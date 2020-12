Cort da vía libre al proyecto de urbanización del antiguo cuartel de Son Simonet

La Junta de Gobierno del Ajuntament de Palma aprobará este miércoles el proyecto de reparcelación del antiguo cuartel militar de Son Simonet, donde se construirá una urbanización por parte de los propietarios privados y un gran parque público.

La regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, ha recordado que el Pacte realizó la legislatura pasada una serie de modificaciones en el Plan General a fin de ampliar los elementos catalogados y protegidos de este espacio, y una redistribución de la densidad de edificación para ampliar el espacio libre público. De esta forma, reconoció la regidora, «el proyecto constructivo es más adecuado a las necesidades del entorno».

A partir de ahora, una vez aprobada la reparcelación se deberá aprobar el proyecto de urbanización, que podrá estar listo en el primer cuatrimestre de 2021, y los proyectos concretos de urbanización.

Truyol ha resaltado que «en Son Simonet vemos un ejemplo de una praxis que ha quedado obsoleta y que ahora estamos cambiando de una manera radical. Este espacio y su gestión sería la antítesis de lo que estamos trabajando en Son Busquets».

El antiguo cuartel de Son Simonet era del Ministerio de Defensa y fue subastado en 2015 y vendido por 5,5 millones de euros a una promotora. La edil ha considerado este martes que «se trata de un precio ridículo si se compara con la tasación que se realizó hace un año de Son Busquets, que cifró su valor en unos 45 millones de euros. Evidentemente Son Busquets es un ámbito más grande pero no es diez veces más grande que Son Simonet». Esta diferencia de precio, añadió, «denota cuál era el talante de Defensa y del Ayuntamiento de Palma de entonces (del PP) de no defender los intereses de la ciudad». En Son Simonet no se construirá vivienda de protección oficial.

En este sentido, Truyol insistió en que «seguimos trabajando para que Son Busquets sea un proyecto público, con vivienda pública asequible para todo el mundo».