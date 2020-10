El legado de Antoni Noguera resumido en formato libro

El teniente de alcalde de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ya ha dejado caer que abandona la política municipal y a modo de legado este jueves presentó un compendio de los proyectos de lo que él ha definido como el modelo de ciudad que quería para Palma. Todas estas ideas, que señaló que se iniciaron en la legislatura pasada cuando asumió el cargo de regidor de Urbanisme y luego como alcalde, se comprimen en el libro Repensant Palma, que acaba de llegar a las librerías.

«La crisis de la Covid ha puesto en valor los proyectos que se reflejan en el libro: desde el cambio de modelo económico, apostando por la economía azul, verde y naranja, pasando por necesidades más imperiosas como la vivienda, la cultura o el espacio público, que ha de ser cada vez más amplio», explicó Noguera.

El libro resume en diez proyectos sus ideas políticas que se plasman en el municipio y ha entablado con la autora, la periodista Marta Terrasa, un diálogo en el que desgrana estas ideas que se siguen llevando a cabo en esta segunda legislatura, en la que ejerce en la actualidad de regidor de Cultura i Benestar Social.

«Es un proyecto para la ciudad para los próximos años. Algunos ya están iniciados y otros están a punto de arrancar», señaló ayer Antoni Noguera durante la presentación del libro. «Un modelo de ciudad necesita doce o quince años para que haya un cambio sustancial. Para que todo cambie, aquí está el relato del proyecto de Palma», dijo Noguera.

Propuestas

Entre esa decena de proyectos destaca el bosque urbano o la transformación de la movilidad de Palma, dejando de lado el coche, que formarían parte de la ciudad verde, resiliente y sostenible que propone Noguera. Como ciudad creativa, el ex alcalde y regidor de Urbanisme apuesta por el Nou Llevant, como centro de innovación para la descarbonización de la economía y las fábricas de creación, ya sean en Can Ribes o la Antiga Presó. En este concepto de nuevo modelo de ciudad, el libro se centra en la reforma del Passeig Marítim, las barriadas de Son Gotleu y Son Banya, la Oficina Antidesnonament o Platja de Palma como zona turística madura que debe transformarse. Por último, Palma intenta alejarse del cliché de «parque temático turístico», como reza el libro, analizando los cruceros y el movimiento ciudadano Una ciutat per qui l’habita.

El próximo sábado Antoni Noguera y la autora Marta Terrasa estarán en la librería Embat para la firma de ejemplares y la semana se presentará al público en el Pati de la Misericordia, en el marco de la Fira del Llibre.