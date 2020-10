El Hostal Términus acogerá oficinas de SFM

El Hostal Términus acogerá las oficinas de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Así lo ha aprobado este martes la Comisión de Centro Histórico. En concreto, ha habido siete votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.

Pese a haber logrado el informe favorable de la Comisión de Centro Histórico, aún tiene que realizar más trámites. El último es pasar por la Gerència d'Urbanisme para obtener la licencia que posibilite la realización de las obras.

Cabe destacar que se trata de un edificio catalogado, motivo por el que es necesario obtener el informe favorable de la Comisión de Centro Histórico para poder realizar las obras. Pese a su valor patrimonial, el citado inmueble padece un elevado estado de degradación.

En concreto, SFM pretende realizar el cambio de nivel del forjado del techo de la primera planta, que bajaría unos 60 cm, para mejorar el aprovechamiento de la planta segunda, actualmente muy baja en todo su perímetro por la inclinación de la cubierta.

Además, se pondrá un ascensor en la crujía central del edificio para cumplir con la accesibilidad y la prolongación de la escalera hasta la segunda planta, también en esta crujía, evitando la duplicidad actual de escaleras de madera que hasta ahora subían a los porches de la cubierta.

Además, se produce una ordenación de volúmenes. SFM ha presentado dos propuestas y ha asegurado que «en ninguna de las dos opciones el nuevo volumen se vería desde el exterior, ya que está la pared-frontispicio central que actualmente cierra la azotea hacia las dos calles, que es más alta que las nuevas cubiertas propuestas».

El portavoz del PP en materia de urbanismo, Julio Martínez, ha criticado que el Términus pueda acoger oficinas de SFM, ya que entiende que al resto de ciudadanos no se le dan esas facilidades cuando pretenden realizar obras en inmuebles catalogados. «Ante un bien catalogado no se puede ser flexible si es la Administración, pero rígido, duro y ejemplarizante si es un ciudadano con su patrimonio, se ha creado un precedente y en el futuro no se puede actuar con arbitrariedad».