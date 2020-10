Reacciones al cambio de uso del hostal Términus

El visto bueno de la Comisión de Centro Histórico para que el hostal Términus puede acoger las oficinas de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha suscitado numerosas reacciones.

La regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, ha calificado de buena noticia que el hostal Términus vaya a convertirse en la sede de las oficinas de SFM. «Es un patrimonio público que estaba en un estado de degradación importante y es positivo que la administración pública tenga patrimonio y lo quiera restaurar y darle un uso y una vida que ahora mismo no tiene. Es una buena noticia que se le de un uso porque así paramos su estado de degradación».

No obstante, ha pedido a SFM que realice «un proyecto que se adecue al catálogo y a la protección que tiene este edificio». Además, ha destacado que esta protección permite este uso administrativo.

La portavoz de ARCA, Àngels Fermoselle, ha declarado que «para nosotros era muy importante que se conservaran la escalera, el entramado de vigas, los pilares y el tejado con la teja típica de edificios ferroviarios y todo eso se mantiene».

Sin embargo, ha precisado que «nuestra discrepancia únicamente viene por la modificación de unos forjados y porque a nuestro criterio el ascensor quizás se podría colocar en un lugar más discreto. Intentaremos establecer un diálogo para conseguir mejoras».

ARCA ya hizo llegar hace meses, a SFM una petición para que en la reforma prevista se conservaran elementos fundamentales del edificio y detalles de acabado como la baldosa hidráulica y cerámica y las persianas y ventanas de madera. No obstante, el proyecto que ha ido a consulta a la Comisión de Centro Histórico no especificaba ese nivel de detalle porque era un proyecto básico».

El portavoz del PP en materia de urbanismo, Julio Martínez, ha criticado que el Términus pueda acoger oficinas de SFM, ya que entiende que al resto de ciudadanos no se le dan esas facilidades cuando pretenden realizar obras en inmuebles catalogados. «Ante un bien catalogado no se puede ser flexible si es la Administración, pero rígido, duro y ejemplarizante si es un ciudadano con su patrimonio, se ha creado un precedente y en el futuro no se puede actuar con arbitrariedad».

La portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, ha señalado que «nos sorprende la arbitrariedad de la decisión. Además creemos que de esta forma existe inseguridad jurídica. Están aplicando criterios aleatorios, una vez más. Exigimos mayor rigor y equidad entre proyectos de particulares y empresas y/o entidades públicas».

El portavoz en materia de urbanismo de Vox, Fulgencio Coll, no quiere entrar en el cambio de uso del hostal Términos pero sí denuncia que «el estado del edificio es una muestra más de la despreocupación del Ajuntament de Palma, de la falta de control y de medidas para evitar que se pinten grafitis, así como de la suciedad y mal aspecto de la ciudad».