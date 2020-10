Críticas de animalistas por la tardanza y falta de consenso de la ordenanza de animales

El presidente del Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha denunciado el retraso que acumula la aprobación de la ordenanza para la tenencia de animales por parte del Ajuntament y la falta de consenso con que se está redactando. Asegura que «las asociaciones animalistas de la ciudad no saben absolutamente nada, aunque Cort diga que se está consensuando, está trabajando de espaldas a los colectivos animalistas y por eso muchos están enfadados».

«Nosotros –asevera– estamos en contacto con colectivos y organizaciones de animales y nadie sabe nada, se han remitido a Cort propuestas por escrito y lo único que se nos dice es que se está en ello, pero nada más». Amengual lo compara con la modificación de la ordenanza de las galeras, «que tiene que hacerse desde 2014 y tampoco se ha hecho».

El portavoz del partido animalista lamenta que «hay una falta de transparencia absoluta, decían que a finales de este año iba a salir la ordenanza y ya estamos en octubre, por lo que no creemos que sea así. Tan solo sabemos lo que sale en prensa de forma esporádica, pero no existe un borrador sobre el que nosotros podamos empezar a trabajar».

Más aún, Amengual opina que «cuando se haga público el borrador pasará lo mismo que con la ordenanza de la pasada legislatura, que se tuvo que echar para atrás porque era un auténtico desastre».

Por todo, acusa al Consistorio de «mentir cuando dice que se está consensuando con los colectivos animalistas» y adelanta que «el 90 % de estos está deseando que salga un borrador para enmendarlo todo, desde la primera letra hasta la última, porque no escuchan ni hacen caso».

Con lo poco que se ha anunciado en prensa estos grupos no están de acuerdo. «No estamos de acuerdo, por ejemplo, con que sólo puedan adoptar temporalmente asociaciones o colectivos y no puedan hacerlo los voluntarios, que no tienen por qué estar en ninguna asociación. Esto no deja de ser un protocolo que si se hace bien podrían adoptar también particulares», explica Amengual.

También se ha hablado de implantar sanciones por los excrementos de perro a través de muestras de ADN, pero los colectivos están en contra «porque no es fiable y es un gasto de dinero que no sirve absolutamente para nada, desde momento que un perro puede, por ejemplo, orinar sobre un excremento de otro animal, creemos que tan sólo servirá para recaudar dinero».

Hospital veterinario público

Tampoco aceptan que se plantee si quiera una tasa a los propietarios de animales. «Lo veríamos bien si a cambio se diera algo, como por ejemplo, la creación de un hospital veterinario público». «Solo se habla de impuestos, de cobrar, pero en general a todos nos molesta que no se está hablando de protección animal, como aumentar las sanciones por maltrato animal».

«Hemos llegado a un punto de no retorno, porque hace tiempo tuvimos reuniones con el concejal del área, Ramon Perpinyà, con y otros responsables y no sirvieron para nada, daba la impresión de que hablábamos con la pared, no hay una empatía», concluye.

«En Son Reus pasan cosas raras y nadie sabe nada»

Progreso en Verde denuncia que «están pasando cosas muy raras en Son Reus». Amengual avisa de que «lo está pasando en Son Reus es muy extraño, se abren jaulas, desaparecen perros y nadie sabe nada». Asegura que han pedido explicaciones «y si no nos dejan otra alternativa lo denunciaremos a la Fiscalía para que lo investigue». Por este motivo, voluntarios de Son Reus recogen firmas para pedir la dimisión de Ramon Perpinyà y se manifestarán el próximo sábado 10.