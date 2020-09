Las restricciones del área sanitaria Arquitecte Bennàssar afectan a cuatro zonas

Las zonas aisladas del área sanitaria Arquitecte Bennàssar en Palma son Son Fortesa sur, s'Arxiduc, la Plaza de Toros y un tramo de Son Oliva. Estas medidas tomadas por la conselleria de Salut del Govern Balear entrarán en vigor este viernes, tendrán una duración de 15 días y afectarán a unas 20.000 personas. El objetivo es frenar la expansión de la COVID-19.

Cabe precisar que quedan excluidas de las restricciones de movilidad las calles y plazas o parte de estas que configuran el perímetro.

Se trata de la segunda zona sanitaria de Palma aislada, ya que el viernes de la semana pasadas cuatro barrios de Palma se vieron afectados por restricciones de movilidad: Son Gotleu, Can Capes, la Soledat Nord y parte de Son Canals.

El alcalde de Palma, José Hila, y la directora general de Salut Pública del Govern, Maria Antònia Font, han comparecido en rueda de prensa para explicar todos los detalles de las nuevas restricciones.

En concreto, Font ha precisado que los principales indicadores que han tenido en cuenta son el grado de población, de pobreza, la presión asistencial del centro sanitario y del hospital, así como los datos epidemiológicos, entre otros. La incidencia acumulada de esta zona multiplica por siete a la que tenía el pasado mes de agosto.

Se trata de una de las zonas más pobladas de Baleares y el centro de salud de Arquitecte Bennàssar es uno de los que tienen más presión; cuenta con unas 31.673 tarjetas sanitarias, pero las restricciones afectan a unas 20.000.

Font ha precisado que las restricciones afectan a la movilidad, los aforos y la suspensión de determinadas actividades, al igual que las aplicadas en la zona sanitaria de Son Gotleu.

Los residentes en las zonas aisladas no podrán salir de las mismas, salvo por motivos justificados tales como acudir al lugar del trabajo, al colegio u otras excepciones previstas en la instrucción que se publicará en el BOIB.

Aunque dentro de la zona sanitaria se permite la movilidad, se recomienda no salir salvo que sea imprescindible. Las reuniones sociales no pueden superar a las cinco personas salvo que sean convivientes; no se excluyen las actividades laborales y el transporte público.

Los aforos se limitan al 50 % y la ocupación máxima es de cinco personas por mesa; no se permite el consumo en la barra y tendrán que cerrar como máximo a las 22 horas. Los gimnasios tendrán que cerrar.

Cabe destacar que estas medidas van acompañadas de un plan de intervención comunitaria. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de seguir las indicaciones de la Conselleria de Salut.

Font ha precisado que este plan prevé dos líneas. Una de ellas es una intervención comunitaria, puerta a puerta, donde se han detectado casos positivos y las zonas con más densidad de población. En este sentido, ha precisado que tienen identificados una serie de domicilios, donde saben que hay casos positivos en aislamiento, las visitas se realizan para comprobar que pueden realizar bien la cuarentena y, en caso contrario, cubrir las necesidades si es posible.

La otra línea es a pie de calle. Se dará información en las calles donde se concentran más personas; se crearán diferentes puntos de información para explicar las medidas. Además, se visitarán los establecimientos y se realizarán inspecciones sobre limpieza y el estado del mobiliario público.

Palma tendrá unas 43.000 personas aisladas el viernes

El alcalde de Palma ha destacado que en la Plaza de Toros y s'Arxiduc sólo se aísla la mitad del barrio y en Son Oliva cuatro calles; Son Fortesa sur sí está afectada en su totalidad. El alcalde ha destacado que son barrios de alta densidad de población y ha subrayado que no hay ningún barrio vulnerable. Además, ha asegurado que se ha actuado con valentía.

Cuando estas medidas entre en vigor, Palma tendrá unas 43.000 personas aisladas, teniendo en cuenta a las de la zona sanitaria de Son Gotleu; el 9,5 % de la población de la capital balear.

El primer edil ha señalado que Cort tomará las mismas medidas que en Son Gotleu; unos 20 agentes se dedicarán al cumplimiento de las medidas. Sólo este martes en Son Gotleu se levantaron 43 sanciones por incumplimiento de la normativa. La mayoría están relacionadas con la mascarilla, fumar o no respetar el horario de cierre.

Hila ha puesto de manifiesto la colaboración entre instituciones y ha agradecido que se tenga en cuenta lo que el Ajuntament de Palma opina.

No se descartan nuevos aislamientos

Preguntada por la posibilidad de realizar nuevos aislamientos en Baleares para frenar la pandemia, la directora general de Salut Pública no lo ha descartado ya que las medidas están continuamente en revisión, en función de la evolución de la pandemia.