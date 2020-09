Sigue adelante la convocatoria de huelga en la ORA

Sigue adelante la convocatoria de huelga en el servicio de la ORA de Palma, según ha informado este martes el sindicato USO.

Este pasado lunes se llevó a cabo un encuentro entre el Comité de Huelga del SMAP y la

dirección de la empresa, y al término del mismo no hubo acuerdo. Según el sindicato, la empresa pública pretende que durante la huelga haya más trabajadores en la calle en comparación a un día normal.

«El Comité de Huelga en pleno negoció los servicios que consideraba esenciales para la sociedad, pero no estaban dispuestos a firmar ningún servicio mínimo cuya única finalidad no era otra que la de recaudar. He ahí el motivo de que no se llegase al acuerdo en la reunión y que, por lo tanto, los términos de los servicios mínimos sigan en el aire», afirma USO en un comunicado.