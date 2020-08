La EMT saca cada día a la calle unos 50 buses menos que antes de la pandemia

El comité de empresa de la EMT de Palma denuncia que en estos momentos están saliendo a la calle entre 45 y 50 autobuses menos que antes del estado de alarma. Si antes salían alrededor de 160 buses cada día a la calle, ahora son entre 110 y 115.

A pocas horas de que los trabajadores y la dirección de la empresa se reúnan hoy en el TAMIB para tratar de acercar posturas y poder desconvocar los paros y la huelga previstos para septiembre, coincidiendo con el inicio de curso escolar, los trabajadores denuncian la inacción del gerente, Mateo Marcús, y del presidente de la empresa municipal, Francesc Dalmau, y reclaman al alcalde de Palma, José Hila, que tome cartas en el asunto.

Entre las denuncias de los trabajadores, el portavoz del comité de empresa, Juan Antonio Salamanca, destaca que desde el inicio del estado de alarma se han ido suspendiendo cada vez más líneas para ser sustituidas por el denominado transporte a demanda; en estos momentos son 10 las líneas que se cubren a través de este sistema.

«La empresa lo ha hecho para ahorrarse dinero, pues además son muchos los ciudadanos que al final, si no les resulta cómodo porque tienen que esperar bastante, recurren a su coche privado o al de algún familiar y no hacen uso del servicio a demanda», explica. «El resultado –añade– es que varios núcleos de población se han quedado sin servicio de transporte público, aunque sus ciudadanos pagan impuestos como los demás, como es Pil·larí, Son Espanyol o sa Indioteria».

Los trabajadores tampoco entienden «por qué no están saliendo las líneas 1 y la 2. Esta última circunvala el centro de Palma «y desde luego no es turística, por lo que no pueden decir que es porque no hay turismo», indica.

La consecuencia de que salgan un 30 % menos de autobuses a la calle a diario significa también «que hay muchos trabajadores que tienen que quedarse en casa con jornadas irregulares».

El comité de empresa crítica la postura de Dalmau, «no se implica y siempre delega en el gerente. Con nosotros, aunque lo hemos pedido muchas veces, no se ha reunido ni una vez desde que tomó posesión del cargo más que para presentarse». Por eso piden la intervención del alcalde para poder llegar a un acuerdo que evite los paros de los días 7, 9 y 11 de septiembre y la huelga indefinida a partir del día 14.

Refuerzo para la vuelta al colegio

La EMT anunció ayer un plan de vuelta al colegio, que se iniciará el lunes 7 de septiembre, «con un refuerzo del servicio del 20 % y un 10 % adicional durante las horas punta, entre las 7.30 y las 9.30 horas los días laborables». El refuerzo del 20 %, explicó la empresa, «hará que la frecuencia media se sitúe entre los 8 y los 12 minutos en la mayor parte de la red».

Además, el refuerzo adicional del 10 % «permitirá dotar de más vehículos y que las frecuencias de paso sean de entre 5 y 6 minutos en hora punta en los denominados grandes corredores de la red». Además, la EMT informó de que desde el día 7 la L1 circulará cada 20 minutos y las líneas 27 y 28 circulares, que van hacia Son Llàtzer, duplicarán las frecuencias respecto al verano y circularán cada 30 minutos.