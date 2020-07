Cort quiere rescatar las licencias de las galeras de caballos

El Ajuntament de Palma quiere ir rescatando las licencias de galeras «de forma progresiva a medida que sea posible». Así lo aseguró el concejal de Mobilitat, Francesc Dalmau, ante la noticia de que más de 120.000 personas exigen «que se termine con la explotación de los caballos de las galeras de Palma», según informó Progreso en Verde.

El partido ecoanimalista anunció que registrará en el Consistorio las más de 120.000 firmas conseguidas a través de la plataforma Change.org, gracias a la iniciativa de un activista, que piden terminar con la explotación de los caballos de las calesas en Palma y su sustitución por vehículos eléctricos.

Dalmau declaró que «el área de Mobilitat Sostenible es sensible a la causa que se ha promovido» y dijo entender «que las galeras no son una modalidad de transporte del siglo XXI».

Por eso, añadió el edil, «la voluntad del equipo de gobierno es ir rescatando licencias de galeras», si bien no aclaró en qué plazo de tiempo se realizaría ese rescate. «Es un tema que tiene un coste y aun no esta presupuestado, dependerá del presupuesto que se pueda destinar».

Como se recordará, la pasada legislatura el equipo de Gobierno quiso que las galeras dejasen de estar operativas en Palma con el tiempo al no permitir que las licencias se hereden, además de, por supuesto, no conceder nuevas. Pero el Consell Consultiu falló en contra del Ajuntament al dictaminar, en julio del año pasado, que estos permisos de licencias podrán seguir heredándose como hasta ahora y, por tanto, no retornarán a Cort.

Progreso en Verde recordó que el Pacte «ha incumplido varios acuerdos aprobados en el pleno» y le pidió «de forma urgente que tome medidas contra la explotación de los caballos». Entre los acuerdos incumplidos, especificó Guillermo Amengual, presidente de la formación, «se encuentra el cambio de ordenanza de transportes de galeras de caballos, aprobada en 2014, o el cambio de las paradas de la calle Conqueridor y de la Catedral»

Amengual lamentó que «cada año tenemos que ver caballos al borde de desfallecer sobre el asfalto y no se toman medidas, y las pocas que hay los conductores de las galeras se las saltan sin consecuencias para ellos». «¿Por qué? ¿Qué hay detrás de las galeras de caballos?», preguntó.

Progreso en Verde, aseveró, «no se callará ante las presiones por parte de los conductores de las galeras y denunciará todos los incumplimientos».