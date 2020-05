Palma entra en la fase 2: Estos son los servicios que retoman la actividad

El Ayuntamiento de Palma prepara sus instalaciones y servicios para adaptarlos a la reapertura con medidas de seguridad, siguiendo las indicaciones que establece el gobierno para la Fase 2. Pendientes de las normas que se publiquen en el BOE, la previsión es que la reapertura se produzca el próximo día 25 de mayo.

El alcalde de Palma, José Hila, ha destacado que «en la Fase 2 se potenciará la reactivación económica: podrán abrir más negocios además de la parte interior de los bares, cafeterías y restaurantes. Es un paso más que permite a nuestro tejido económico avanzar y, sobre todo, supondrá un incremento del empleo, fundamental para muchas familias. Más actividad económica implica más gente trabajando».

El alcalde ha reiterado su mensaje de responsabilidad, «no debemos bajar la guardia», y ha recordado las medidas básicas de seguridad que deben mantenerse «en todo momento».

Así, partir del lunes, la previsión en Palma, es permitir el baño a cualquier hora a las cinco playas de Palma: Cala Major, Can Pere Antoni, Ciudad Jardín, Cala Estancia, y Playa de Palma. Por otro parte, el IME reabrirá las piscinas de Son Moix, Germans Escalas, Estel, Rudy Fernández, Marga Crespí y Son Roca para abonados.

Estos son otros de los servicios que retomarán la actividad:

- EMAYA reabrirá los parques verdes de Son Castelló y Sant Jordi y del servicio de recogida de trastos. En los parques verdes se reabrirá servicio en su horario habitual de 8 a 20 horas. Se recomienda que se evite acudir el primer día de recuperación del servicio. El aforo estará limitado a dos vehículos en el interior del recinto, y sus ocupantes deberán llevar mascarilla. Como siempre, el servicio es para aquellas personas que estén empadronadas en Palma. Las empresas no pueden llevar los residuos de su actividad principal.

La recogida de trastos se reabre con los horarios y días de la semana habituales. Se recomienda que, si se tienen muchos de trastos en casa, no se tiren todos el mismo día para no saturar el servicio. La recomendación es de cuatro trastos por semana.

- En los mercados, se procederá a la incorporación progresiva las secciones no alimentarias en todos los mercados temporales de las barriadas. Durante la Fase 1 se han incorporado los vendedores de línea no alimentaria de los mercados temporales de Soler, Coll d'en Rabassa y la Vileta. Para la Fase 2 se prevé la incorporación de los de s'Arenal, Can Pastilla y Rafal Nou. El mercado de Son Ferriol incorporará estas líneas no alimentarias el 6 de junio.

- Se reabrirá una Oficina de Atención a la Ciudadanía más, la de San Agustín. En la OAC Son Moix sólo atenderán citas anuladas antes de la declaración del estado de alarma, como se está haciendo en Son Ferriol. Por tanto, a partir de la Fase 2 habrá abiertas cuatro OACs: Cort, Avenidas, San Fernando y San Agustín. Además, a partir del 1 de junio se ampliará el horario de algunas OACs hasta las 17 horas para trámites urgentes relacionados con el padrón con cita previa, cita que se puede pedir telefónicamente en el 010.

- En cuanto a la cultura, se abre el Casal Solleric a partir del 26 de mayo y la Fundación Miró Mallorca el 2 de junio. Las bibliotecas amplían servicios con la consulta en sala, que tendrá una restricción de aforo del 30 por ciento.

- Son Reus también incrementa su frecuencia de visitas programadas a una cada 30 minutos. Se retoma la esterilización de animales adoptados en el centro (y que ya están con sus nuevos propietarios). El servicio de voluntariado se amplía hasta el 40 % (8 voluntarios). Se deberá pedir cita previa.

- Bienestar Social: un equipo centralizado hará la monitorización de todas las entradas nuevas y prestaciones puntuales. Se iniciará la atención presencial con cita previa durante esta nueva fase. Reincorporación de servicios contratados socioeducativos.

- Modelo de Ciudad: atención presencial con cita previa para entrega de expedientes y licencias y consulta de expedientes del Archivo de Urbanismo. Mantenimiento de la atención ciudadana telemática, como hasta ahora. También se reabrirá la oficina antidesahucios con cita previa para entregar documentación, al tiempo que se mantendrá la atención ciudadana telemática.

- Tarjeta ciudadana (entrega de tarjetas retenidas): se abrirá el servicio presencial los lunes y los miércoles con cita previa solicitada por teléfono o por correo electrónico.

- Guarderías: se implementará un servicio de comidas saludables para las familias mientras se trabaja en la reapertura de los centros en condiciones de seguridad.

- PalmaActiva: atención al público presencial con cita previa en las áreas de empleo, promoción económica y comercio.

- Bodas: limitación de aforo al 30 %. En la sala de plenos es un máximo de 25 personas, con protocolos de distancia física y seguridad.

- Participación: se reanudan las Juntas de Distrito del 1 de junio. La tercera semana de junio se harían los Consells de Districtes.

- En la Empresa Funeraria Municipal, los velatorios se amplían hasta 15 personas.