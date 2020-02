La subida de las tarifas del taxi sigue sin efecto un año después de su anuncio

Un año después de su anuncio, la subida de tarifas para el sector del taxi en Palma sigue sin ser una realidad para desesperación del sector que lamenta que lleva «siete años sin incremento de precios». La actualización de tarifas del taxi fue acordada entre el sector y el área de Mobilitat de Cort en febrero del año pasado, pero a día de hoy los responsables de las patronales del taxi en Ciutat no tienen «ni idea» de cuándo podrá aplicarse, aunque confían en que pueda ser a partir de este mismo mes de febrero.

A los retrasos habidos en la Comisión de Precios del Govern, ahora se suma el atasco provocado por el hecho de que a final de año las tarifas del taxi suelen subir en diversas ciudades españolas, con lo que las empresas suministradoras del taxímetro –en Palma lo hacen tres– deben actualizar los programas informáticos de todos ellos a las nuevas tarifas de cada ciudad, remitir estos programas y un técnico autorizado debe proceder a instalarlos en cada vehículo.

De media, los precios existentes se actualizarán un 2,43 % y por primera vez se vincula la tarifa del taxi desde el aeropuerto a la ciudad con la tenencia de la tarjeta ciudadana o intermodal. Así, se crea una tarifa mínima (que no tarifa plana) de 16 euros para ir del aeropuerto a Palma. Solo en caso de que el cliente presente la tarjeta ciudadana, si la carrera son menos de esos 16 euros se le cobrará lo que marque el taxímetro entre los 13 (lo mínimo) y los 16 euros. Esta rebaja no ha sentado bien a parte de los profesionales, que no entienden por qué tiene que ser el taxista el que la asuma.

El presidente de la Agrupación de Auto-Taxi y Auto-Turismo de Balears, Antoni Bauzá, se posiciona en contra y si bien la patronal iba a impugnar las tarifas cuando fueran aprobadas, al final se ha desistido por problemas de plazos, «aunque no estamos de acuerdo del todo», admite Bauzá. Expone que el taxi no sube precios desde hace años y «ahora tenemos que aplicar un descuento a partir de una tarjeta que no gestionamos, ni sabremos si quien la presenta es el titular».

En cambio, el presidente de la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca, Biel Moragues, sí defiende la tarifa.

El objetivo de esta tarifa mínima, según Cort, es proteger al residente de los barrios cercanos al aeropuerto, Can Pastilla y el Coll.

El cliente tiene derecho a pagar con tarjeta de crédito desde julio del año pasado

Los taxis están obligados a admitir el pago con tarjeta de crédito desde julio del año pasado 2019, si bien muchos clientes todavía no lo saben porque hay taxistas que lo niegan o ponen trabas, denuncia Biel Moragues. Desdel 1 de julio de 2019 todos los taxis de Palma deben llevar instalado un TPV para el pago con tarjeta de crédito. Este sistema de pago ya es obligatorio para los taxis nuevos y el Ajuntament de Palma lo exige en las inspecciones que realiza cada año.

Actualmente, el pago del servicio del taxi mediante la tarjeta de crédito representa un 20-25 por ciento del total, según el presidente de la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi. El porcentaje se eleva al 40-50 por ciento en el caso de los servicios por carretera.