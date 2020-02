La Policía Local retira en 3 semanas 70 coches peligrosos abandonados gracias a un procedimiento innovador

La Policía Local de Palma ha retirado 69 vehículos abandonados y considerados peligrosos de la vía pública desde el pasado 10 de enero gracias a la puesta en marcha de un «procedimiento innovador», que es un decreto de urgencia que modifica el procedimiento que se lleva a cabo hasta ahora.

La regidora de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, que ha comparecido junto al jefe de la Policía Local, José Luis Carque, ha explicado que «llevábamos meses trabajando en la mejora de la gestión de estos vehículos abandonados para poner remedio al incivismo de las personas que abandonan sus coches en la calle y cargan toda la responsabilidad a la administración, un problema que se agravó por el cierre del depósito municipal de Son Toells».

Ahora, ha añadido, «hemos encontrado una fórmula rápida para dar solución a la retirada de estos vehículos que son residuos sólidos urbanos peligrosos, es decir vehículos que han sido quemados, accidentados, que están rotos y que son chatarra, cadáveres en la vía pública».

De esta forma, se están sacando decretos a un ritmo semanal para los vehículos que encajan con este concepto y se está actuando en zonas como es Rafal, Can Valero, Son Oms, el Polígono de Levante, etc.

Adrover ha explicado que se actúa a partir de las detecciones que realizan los policías de barrio, las regidurías de distrito o las denuncias de entidades vecinales o vecinos particulares, pero además ha informado de que se ha puesto en marcha un correo electrónico habilitado para este tipo de notificaciones.

Una vez detectado un vehículo, ha detallado la edil, se traslada un policía al lugar, verifica querido está allí, lo documenta y valora si entra dentro del concepto del decreto de urgencia. «Si entra la siguiente semana se incorpora al decreto e inmediatamente se envía a destruir. Una vez destruido se inicia el procedimiento de reclamación de todas las tasas (por abandono, por la retirada...) más todas las multas que pueda tener este vehículo acumuladas, pero ya sin el vehículo en la vía pública», ha indicadoa Adrover.

Para los vehículos abandonados que no encajan en el concepto de chatarra o peligrosidad, también se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento que cambia cómo se trabajaba hasta ahora. La regidora ha recordado que hasta ahora cuando se detectaba un vehículo abandonado en la calle pero que no es peligroso se llevaba por parte de la Policía a Son Toells y a partir de ahí se iniciaba el procedimiento de notificación. Cuando pasaba el plazo que marca la ley se podía destruir. «Ahora eso no se puede hacer porque Son Toells no está operativo para estas cuestiones, por lo que ahora se realizará todo el procedimiento directamente desde la calle, sin la necesidad de esperar a que el depósito esté operativo, y una vez transcurridos los plazos legales se destruirá».

Como novedad la regidora ha destacado que se ha diseñando una nueva pegatina para inmovilizar estos vehículos presuntamente abandonados en la que se aportará información como la forma de contacto con la Policía, el coste que le supondrá al propietario que la administración se deba hacer cargo de su responsabilidad con la retirada y destrucción del vehículo. Además se informará de los beneficios que le acarreará a este propietario hacer una renuncia voluntaria del coche contactando con la Policía. La responsable municipal ha considerado importante que «si se hace esto, nosotros lo destruiremos pero no se cargará ninguna tasa al propietario».

Las tasas actuales son 2.400 € para camiones abandonados, 1.400 para turismos o furgonetas y 700 para motos y ciclomotores, pero Adrover ha advertido que estas tarifas van a subir «pues estamos trabajando en una modificación de la ordenanza».

Por último, la pegatina también informará, como novedad, de la fecha en la que será retirado el vehículo, que será aproximadamente en 2 meses desde la inmovilización del vehículo.

Adrover ha animo a las personas a que actúan correctamente y contacten con la Policía para la retirada y destrucción de un vehículo, «así se ahorrarán todas las casas», o bien lo hagan a través de una empresa privada de desguace «que además de no tener que pagar ninguna tasa podrá cobrar el peso del vehículo en chatarra». «Basta ya de incivismo», ha espetado Adrover.