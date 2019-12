Polémica por una campaña de Cort contra el racismo en la que se valida el 'pago en B'

El Ajuntament de Palma participa en una campaña contra el lenguaje racista, junto al Grup Esspiral, en la que se valida el 'pago en B' en lugar de con dinero negro. La polémica está garantizada, ya que no tiene lógica que una institución pública avale la economía sumergida.

El lingüista y profesor de la UIB, Gabriel Bibiloni, ha publicado esta campaña en Twitter, donde pone de manifiesto la anomalía de que el Consistorio palmesano participe en una campaña en la que se da por bueno el 'pago en B'.

El Pacte del Cort ha pedido disculpas, «lamenta lo sucedido y condena el contenido de la imagen». Además, ha precisado que se retirará el contenido en el que se avala el 'pago en B' y se revisará el resto del contenido de la campaña antes de que se publique.

«On arribarem a parar? Ara no podrem dir pou negre, forat negre, dia negre, bienni negre, ovella negra, pesta negra, llista negra, humor negre, caixa negra... pic.twitter.com/AQqcoN6NGp ? Gabriel Bibiloni (@bibiloni) December 3, 2019

Fuentes municipales han justificado que «no es una campaña oficial del Ajuntament de Palma», sino que la realiza «una entidad externa» con una subvención de la regidoria de Justicia Social, Feminisme i LGTBI.

No obstante, han insistido en que la misma no ha sido supervisada ni por la citada concejalía, liderada por Sonia Vivas, ni por el resto de departamentos del Ajuntament de Palma. «Por tanto, no se ha seguido el protocolo establecido para la salida de material con el logo oficial del Ajuntament de Palma».

Desde el Consistorio palmesano no han respondido a la pregunta de si tomarán alguna medida por haber utilizado el logo de Cort.