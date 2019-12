Palma tendrá 16 autobuses nuevos antes de que acabe el 2019

La EMT prevé tener toda la nueva flota en la calle y funcionando para Pascua de 2020, pero de momento antes de final de año saldrán a la calle otros 16 nuevos autobuses. El gerente de la empresa municipal, Mateo Marcús, explica que el motivo por el que no están todos los nuevos autobuses que ya han llegado a Palma circulando no es la falta de gas, si no la necesidad de realizar la integración de los equipos informáticos.

Marcús admite que el plan A es la construcción de una nueva estación de gas en las cocheras de la EMT. «Este proyecto llegó a adjudicarse el pasado 18 de junio, pero el recurso ante el Tribunal de Arbitraje de una de las empresas que había concurrido el concurso ha retrasado el inicio de las obras». Finalmente, añade, «el tribunal dio la razón a la empresa municipal y las obras, que en principios debían empezar a final de este año, lo harán en el primer trimestre de 2020.

Mientras, explica el gerente, «se ha hecho funcionar el plan B, que es seguir repostando los autobuses de gas en la estación de Endesa de Cas Tresorer». Allí repuestan entre las 22.00 y las 5.00 de la mañana los 21 autobuses de gas que hay en estos momentos: 12 de ellos antiguos y nueve son nuevos.

Marcús recuerda que en mayo llegaron dos nuevos autobuses y en julio otros siete, «estos son los que ya están en circulación». Informa que «de ellos, cinco han pasado a reforzar las líneas 5, 7, 8 y 28 y los otros 4 están, de momento, de reserva para sustituir los autobuses que sufren averías o que deben pasar la ITV».

En agosto llegaron cuatro más, seis en septiembre y otros seis en octubre. En total 16 autubuses, todo ellos de 12 metros, «y a partir de noviembre empezaron a llegar también los de 15 y 18 metros, es decir los articulados».

El gerente insiste en que «poner en marcha estos vehículos no es tan sencillo». Una vez que ya están aquí «se deben integrar todos los equipos embarcados, la parte informática, como son los sistemas de venta y validación, el sistema de ayuda a la explotación (el ordenador interno del autobús para las comunicaciones, los mensajes o la geolocalización), y el sistema para poder transmitir tanto al pasajero como a las pantallas de las marquesinas, la app o la web toda la información del vehículo». Todo este trabajo quedará listo pronto.

El objetivo es reforzar el servicio en las grandes arterías y que «todo el mundo se pueda subir»

La nueva flota de la EMT constará de 100 nuevos vehículos: 60 serán de 12 metros y los otros 40, de 15 o 18 metros. Una vez que estén aquí todas las unidades, la EMT tiene previsto reforzar el servicio en los grandes corredores, ejes o arterias de la ciudad, «como las calles Manacor, Aragón, Eusebi Estada, General Riera, Joan Miró o Indalecio Prieto». En estos momentos hay 95 autobuses antiguos, 81 son de 12 metros y otros 14 son de 18 metros. El gerente admite que «ahora entre un 10 y un 15 % de la flota suele estar en mantenimiento, pero con los nuevos autobuses solo un 5% se dejará en mantenimiento»; eso sumado a que muchos serán más grandes «permitirá mejor atender la demanda». La filosofía es «lograr que todo el mundo pueda subirse al autobús».