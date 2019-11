Las obras más sencillas en Palma ya se pueden tramitar ‘on line’

La regidora de Model de Ciutat en el Ajuntament, Neus Truyol, anunció este martes un nuevo paso en el camino de la administración electrónica que consiste en la activación de la comunicación previa a través de un formulario online del Modelo número 1, el más sencillo de los trámites urbanísticos. De esta forma, la web del Ajuntament dispone desde este miércoles de un banner que enlaza con el formulario online para su tramitación.

Este Modelo 1 es el referente a obras técnicas sencillas y de escasa entidad constructiva que no necesiten proyecto, que no se ubiquen en suelo rústico, que no afecten a edificios protegidos catalogados afectados por entorno BIC y que no estén ligadas al desarrollo de una actividad.

Se trata, por ejemplo, de obras de limpieza, reparación de pavimento, mejora de zonas comunitarias, entre otras.