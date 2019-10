Emaya reconoce que los vertidos al mar seguirán al menos 18 meses más

El presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, admite que los vertidos de aguas fecales al mar se seguirán proproduciendo al menos durante los próximos 18 meses.

El edil se reunió con responsables de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, a los que informó de que no será hasta noviembre cuando se inicien realmente las obras del colector y el tanque de laminación que permitirán evitar en buena medida estos vertidos, pues lo que se ha hecho hasta ahora son trabajos preliminares.

Mientras, la construcción de la nueva depuradora, que será la solución definitiva a los vertidos, enfrentó este jueves al Pacte y al PP en la Comissió de Hisenda. El grupo ‘popular’ presentó una propuesta, que fue rechazada, para que Cort inicie los trámites ante los tribunales de Justicia para exigir al Gobierno central la financiación de la depuradora a fin de evitar los vertidos, que presuntamente suponen un delito medioambiental. Reclamó, además, que el remanente de 30 millones debe destinarse a atender esta situación de «emergencia medioambiental, ya que la depuradora, todavía sin proyectar, no estará operativa hasta dentro de 6 años, al menos». También pidió que se inicien los trámites judiciales para exigir al Govern el cumplimiento de la Ley de Capitalidad y que se financien con cargo al canon de saneamiento infraestructuras necesarias para evitar vertidos.

La edil de Urbanisme, que fue la responsable de Emaya en la pasada legislatura, Neus Truyol, acusó al PP de judicializar un tema al que cuando gobernaba no le dio una solución política.

El edil popular Julio Martínez dijo no comprender que Truyol no aprobara esta propuesta cuando es la que está siendo investigada por posible delito mediambiental por los vertidos.

Truyol le recordó que «trabajamos desde hace más de 4 años en este tema» y censuró al PP que cuando gobernaba tuvo «información técnica que avalaba la necesidad de inversiones en este sentido y lo único que hizo fue esconderla bajo la alfombra». Ahora, añadió, «el PP se está agarrando a un clavo ardiendo porque sabe que tiene una responsabilidad por lo que no hizo cuando gobernaba, por lo que todo esto no es más que una cortina de humo».