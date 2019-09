Cort reclama las llaves de todos los accesos a las galerías de la Plaça Major

El Pacte acordó este miércoles enviar un requerimiento al presidente de la comunidad de propietarios de las galerías de la Plaça Major, Alejandro Capellá, para que entregue las llaves de los accesos a las instalaciones comerciales. El portavoz de Cort, Alberto Jarabo, precisó que el Consistorio no tiene llaves, pese a que el pasado 12 de septiembre recuperó la gestión del 70 % de los locales.

Además, le requieren que entregue una copia de la documentación del suministro de los servicios de agua y electricidad.

Jarabo añadió que los contratos vinculados a esta comunidad (limpieza y vigilancia) no pueden seguir prestándose, ya que desde el 12 de octubre lo hace Cort y pasará el gasto proporcional a los propietarios. Los dueños también prestan estos servicios, ya que tienen a las empresas contratadas desde hace años. Este miércoles no quisieron hacer declaraciones.

El portavoz de Cort descartó la constitución de una nueva comunidad de propietarios y aseguró que los servicios jurídicos municipales sostienen que no es necesario. «Nuestra relación con esta comunidad se ha extinguido», manifestó. También aseguró que el Ajuntament está libre de cargas y deudas, por lo que no piensa pagar los más de 300.000 euros de deudas que han dejado los inquilinos de los locales que estaban en concesión y cuya gestión el Consistorio ha recuperado.

Jarabo anunció que han encargado un estudio a Model de Ciutat sobre la posibilidad de modificar los usos, ya que la intención de Cort es que haya diversidad: comerciales, para entidades, no se descarta un mercado gastronómico, etc.

Respecto al estudio exhaustivo sobre el estado de las galerías que realiza Infraestructures, puede que dure algo más de las 2-3 semanas previstas. Aunque en la primera inspección ocular se detectó que están en muy mal estado, la intención no es cerrar.

Comercios en concesión

El próximo 23 de septiembre finalizan los diez días que Cort dio a los inquilinos de los locales en concesión de las galerías de la Plaça Major. El portavoz municipal, Alberto Jarabo, no quiso precisar cuántas llaves han recogido, ni cuántos inquilinos aún no se han puesto en contacto con ellos. A partir del próximo lunes se hará el recuento y se iniciará el proceso para que salgan de los locales si no lo han hecho.