Protesta por el cierre de las galerías de la Plaça Major de Palma

Solo siete de los 53 arrendatarios de los locales de las galerías comerciales de la Plaça Major entregaron este jueves sus llaves a Cort durante el acto de reversión de la concesión administrativa. Otros ocho manifestaron su disposición a hacerlo en los próximos días, cuando hayan sacado sus pertenencias. Los 38 restantes no se presentaron a la cita.

Tampoco lo hizo ningún político del gobierno municipal, salvo el gerente de la SMAP, Pedro Manera; aunque no se identificó. Los comerciantes exigieron que hablase un portavoz del Pacte y dos de los funcionarios se vieron obligados a hacerlo, aunque dejaron claro que no eran políticos. El jefe del departamento de Govern Interior precisó que el gobierno le encargó este tema hace solo 15 días; hace 50 años que se sabe que la concesión terminaba el 11 de septiembre de 2019.

Ante las preguntas de los comerciantes, este funcionario dejó claro que no hay posibilidad de prorrogar los alquileres. Desde el Pacte aseguraron este jueves que «los informes jurídicos y técnicos del Ajuntament no avalan una prórroga». Sin embargo, no quisieron mostrarlos pese a la insistencia de este periódico. Sí reconocieron que su intención era hacer una prórroga; a la Junta de Gobierno del miércoles fue una propuesta para prorrogar el alquiler por un año pero finalmente fue retirada del orden del día.

Los informes técnicos a los que sí ha podido acceder Ultima Hora dejan claro que la SMAP debe asumir las galerías comerciales porque no pueden separarse del parking, pero el departamento dirigido por los socialistas lo ha rechazado, hasta el momento. Tampoco han querido asumirlo otras áreas municipales.

La incertidumbre sobre el futuro de las galerías es total; Cort abrirá un proceso participativo. Un funcionario respondió a los comerciantes que no sabía si las galerías se quedarían sin seguridad, luz o agua. Los funcionarios advirtieron que iniciarán procedimientos administrativos o judiciales contra los que no entreguen las llaves.

Los técnicos de Infraestructures realizaron una primera revisión ocular y detectaron «multitud de deficiencias», aunque ninguna estructural. Cort realizará una revisión exhaustiva que permita cuantificar el coste de la puesta a punto de las galerías comerciales de la Plaça Major.

Acusaciones de PP y Cs

El PP y Ciudadanos criticaron la gestión que ha realizado el Pacte de las galerías de la Plaça Major y lo acusaron de «dejar tirado al pequeño comercio». Los populares alertaron del riesgo de degradación de las galerías y pedirán tener acceso a los informes jurídicos, que según Cort «han dictaminado el cierre de los locales». La formación naranja acusó al tripartito de «no haber hecho nada en cuatro años» y lamentó que ningún área quiera asumir la gestión de las galerías.

Pimeco también fue muy crítico con el Pacte.