El PP pide a Hila que Truyol salga del consejo de administración de Emaya

La portavoz del PP en el Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, se reunió este lunes con el alcalde José Hila para abordar la situación que se vive en Emaya a raíz del caso de los vertidos y de la nueva depuradora que se construirá en Ciutat para evitar los vertidos de aguas mixtas a la bahía de Palma cuando llueve. Celeste le planteó al alcalde que la expresidenta de Emaya, Neus Truyol, «en este momento no debería formar parte del consejo de administración» de la empresa municipal atendiendo a un posible conflicto de intereses «que no beneficiaría a ninguno de los que lo conforman ni a ella misma». No obstante, quiso dejar claro que «sin que ello suponga que no la apoyamos en relación a su presunción de inocencia».

La portavoz del PP en Cort también le trasladó al alcalde su preocupación por el trabajo de Truyol al frente de la Regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, ya que considera que «una situación tan complicada como la que está atravesando pudiera poner en grave riesgo la labor tan importante que tiene la concejalía». Celeste no se refirió de forma directa a la imputación de la expresidenta de Emaya.

Sí recordó que «el PP ya criticó su labor frente de Emaya y le hemos dicho al alcalde que piense que la señora Truyol está llevando un área muy importante y si ella está ahora en una situación complicada, esta crisis de gobierno podría acabar perjudicando a los ciudadanos».

No obstante, la portavoz de los populares aclaró que no está pidiendo su dimisión como regidora del Ajuntament de Palma. También le preguntó a Hila por qué ha tardado dos semanas y media en reunirse con el principal partido de la oposición y éste le respondió que había esperado hasta tener toda la información.

Nueva depuradora

El PP presentará una propuesta para que se inste al Govern a avanzar el pago de la nueva depuradora mediante un convenio con el Gobierno central para «inmediatamente después reclamar el importe de la inversión». «La depuradora la tiene que pagar Madrid por estar declarada de interés general», señaló la portavoz del PP, Mercedes Celeste, que reiteró que se le debe dar «urgencia y prioridad» a este proyecto.