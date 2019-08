Peter Janssen: «Es una vergüenza que por defender a un animal haya gente que llegue a la agresión»

El activista holandés Peter Janssen fue el ‘espontáneo’ antitaurino que saltó la noche del viernes al Coliseo Balear después de la floja faena de Morante con el primer toro. Janssen es el fundador del colectivo animalista Vegan Strike. No vive en Mallorca, sino que se desplazó a la Isla para la ocasión. Puede decirse que es un veterano de este tipo de acciones. Ha irrumpido en otros festejos, como en Pamplona, Sevilla, Valencia o Puebla (México).

Pero la noche del viernes las cosas fueron algo distintas. Los miembros de la seguridad de la plaza corrieron tras él y actuaron con contundencia para frenarlo y echarlo del coso. Como iba sin camiseta, le agarraron por los brazos y el cuello.

En la refriega, también recibió algún golpe en la cara. Janssen explicó este sábado a Ultima Hora que está dolorido y que presentará una denuncia por «agresiones». El activista ya se ha ido de la Isla para volver a Holanda.

«En Vegan Strike luchamos contra el uso de animales para el entretenimiento humano, como las corridas de toros o los espectáculos con delfines - explica Janssen-. Nuestra primera acción fue en 2013 en una corrida de toros en Mérida. La razón por la que saboteamos las corridas de toros es para defender al animal. Los animales no quieren ser torturados. En el año 2015 salté también al ruedo de la plaza de toros de Palma durante una corrida de Morante de la Puebla. Es curioso, porque recibí otro golpe del mismo hombre que me agredió el viernes. Me golpeó en la boca y en la nariz. Es una vergüenza que por defender la vida de un animal haya gente que llegue al extremo de la agresión».

Empecinado

A pesar de los golpes y de la monumental pitada que se llevó de los aficionados, Janssen no desistirá de «hacer un mundo mejor para los animales y, por lo tanto, un mundo mejor para nosotros».

La Policía Nacional tramitará una sanción contra el activista por haber burlado las medidas de seguridad del Coliseo y por interrumpir el festejo taurino. Janssen fue retenido, identificado y puesto en libertad por los agentes. La sanción será administrativa en forma de multa económica.