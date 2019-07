Cort buscará viviendas para ayudar a mujeres a salir de la prostitución

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, quiere ofrecer una alternativa habitacional a las mujeres que quieran salir de la prostitución en Palma. La regidora considera «de justicia social que las mujeres que están en situación de prostitución y de trata tengan un lugar al que acudir para poder dejar la calle». Por eso, tiene en mente «un proyecto para poder dar a esas mujeres una alternativa habitacional. Ahora mismo no existe ningún programa similar».

Una opción, explica, es que «estas personas pudieran compartir la red de ayuda que tienen ahora mismo las víctimas de violencia machista. Parto de la idea de que las mujeres en situación de prostitución son personas que están siendo maltratadas sistemáticamente y entiendo que si quieren tener acceso a empleo y formación hay que dárselo, lo mismo que una alternativa habitacional».

Lógicamente, apunta, «habría una separación, no compartirían el mismo espacio físico porque existe una diferencia entre una mujer que ha sido maltratada por su pareja y otra que ha estado en una situación de prostitución, son perfiles diferentes».

El objetivo de la regidora es poder conservar el actual edificio en el que está la casa de acogida a mujeres víctimas de maltrato y sumarlo al nuevo albergue proyectado. El actual casal, que está lleno, no es propiedad de Cort, si no que se paga un alquiler, por lo que estaba previsto que cuando esté listo el nuevo lugar de acogida el Consistorio prescinda de él. Pero ahora la nueva responsable del área quiere luchar en los presupuestos del año que viene para que Cort se quede los dos espacios de forma que «puedan acceder más víctimas, prolongar el tiempo de estancia de las que están y que puedan acceder a mujeres en situación de prostitución que quisieran venir», declara.

La edil asegura que «es algo que ya le he comentado al alcalde Hila en las reuniones que hemos tenido, sabe lo que quiero hacer, que quiero más dinero y que voy a hacer mucha presión».

Vivas reconoce que «el tema de la prostitución me interpela profundamente, porque soy consciente de que el 80 por ciento de las mujeres que están en situación de prostitución son extranjeras y de que no lo hacen por libre elección». «Hablo de mi experiencia como policía durante 15 años y de lo que ellas me han contado», admite.

Ayudas a entidades

La regidora de Podem se compromete a trabajar para que «Palma sea una ciudad libre de trata, que no haya mujeres en esta situación» porque, deja claro, «la grandísima mayoría de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de la trata». Para ello anuncia que en septiembre «vamos a sacar una línea de subvenciones para entidades que trabajan con mujeres en situaciones de prostitución, que las forman, que las becan y que las ayudan a salir». Existe ya una línea de ayudas, «pero va a haber cambios para que pueda haber más asociaciones que se adhieran para que puedan hacer más trabajo». Ahora mismo, explica, «son tres las entidades u ONG que presentan sus proyectos y las que acaban trabajando, pero yo quiero ampliar ese número». También se realizará un estudio extenso y profundo de la situación de la prostitución y la trata en Palma, «y a partir de la luz de la situación que presente el estudio se obrará en consecuencia».