Desde el año 2000 un total de 50.000 conductores de Palma han conmutado sus multas de tráfico por un curso de formación. De enero a junio de este año ya son 433 los participantes en estos cursos, con lo que seguramente se alcanzará la cifra del año pasado, que se cerró con 1.032 personas que conmutaron su sanción.

Esta posibilidad existe en Palma, el único municipio que la ofrece, desde hace 19 años y de ella se encarga la Escola Municipal de Formació, de la que Macià Ensenyat es su jefe de Servei. Fue a partir de un decreto de Alcaldía por el que se empezó a dar al ciudadano una alternativa al sistema clásico de que ‘el que la hace, la paga’ ante las multas de circulación o aparcamiento para realizar, al mismo tiempo, una labor de concienciación y reflexión.

Eso sí, esta alternativa no es aplicable a todas las infracciones, tan solo a aquellas que no son muy graves y no llevan aparejada la retirada del carnet de conducir. La denuncia debe estar incluida además en un listado, que se ha reducido considerablemente con respecto al decreto del año 2000. Así, por ejemplo, se considera que una persona que utiliza el móvil mientras conduce crea un riesgo a la seguridad viaria que no es compatible con esta conmutación. Por tanto, solo se pueden ‘esquivar’ las sanciones leves, sancionadas con 60 y 90 euros, y las graves, con un máximo de 200 euros. La retirada de puntos está al margen, pues depende del Ministerio del Interior. Las muy graves pueden suponer la retirada de carnet y el alcalde no es competente para ello.

Actualmente, informa Ensenyat, las sanciones más frecuentes son debidas al aparcamiento en carga y descarga y, sobre todo, a las distracciones en la conducción por uso del móvil o el GPS.

Hace unos años se suprimieron de esta conmutación las multas de la ORA y desde la escuela se quiere proponer que se excluyan la sanciones por el aparcamiento en reserva de estacionamiento para minusválidos «por su alto nivel de incivismo».

El curso se realiza en una sola sesión, que tiene lugar los martes, de 19 a 21 horas, en la propia escuela. Una vez realizado el curso ya no se puede repetir en tres años, pues lo contrario supondría dar facilidades al infractor reincidente. El 60 % de los asistentes a estas sesiones son hombres, un porcentaje que coincide con la distribución del conductor en Palma.