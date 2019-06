Angélica Pastor: «Hay que dar salida a las quejas, no pueden dormir el sueño de los justos»

Angélica Pastor (Badajoz, 1979) es la nueva regidora de Infraestructures i Accessibilitat. Después de cuatro años al frente de la Policía Local, la edil socialista quiere poner ahora toda su energía en la buena marcha de los servicios básicos que marcan el día a día de cualquier gran ciudad.

¿Usted reclamó dirigir este área durante la negociación?

—La reclamó el alcalde, pero es verdad que es una de las que más me apetecía, porque yo he sido presidenta del Districte Ponent y este área también está muy relacionada con las asociaciones de vecinos y sus quejas y por eso me gustaba mucho. Creo que tenemos que tener a los vecinos informados de lo que se puede y no se puede hacer y de por qué no se hacen algunas cosas.

¿Falta personal en el área?

—Esta última legislatura se ha reforzado mucho en personal, de hecho ha sido el área más reforzado. Ahora hay que pensar en las brigadas, en qué situación están. También se ha trabajado para poner en marcha los nuevos contratos y en cuanto empiecen a funcionar todo rodara muy bien.

¿Para el PSOE era importante controlar este área y Emaya a fin de evitar las polémicas que se vivieron la pasada legislatura?

—La coordinación entre las dos áreas es fundamental, donde acaban las competencias de una empiezan las de la otra.

¿Ya no se verán papeleras a rebosar por discrepancias sobre quien las debe vaciar?

—Puede que siga habiendo papeleras llenas pero no habrá problemas a la hora de ejecutar la limpieza ni a la hora de tener claro qué aporta cada área a la ciudad. Trabajaremos con coordinación, eso seguro.

¿Por qué falló esa coordinación el anterior mandato?

—No lo sé, a mí también me costaba trabajo a veces entender según qué situaciones, que espero que no se den en esta legislatura y para eso vamos a trabajar. El regidor de Emaya y yo estamos hablando desde el primer día y tenemos la primera reunión el martes; tenemos claro que hay que hacer que esto funcione.

¿Cuál ha sido la primera medida que ha tomado?

—Lo primero ha sido aterrizar, ver cómo se estructura el área, qué necesidades tiene y ahora empezaré a sentarme con los distintos servicios. De lo que se trata es de generar ritmo a la actividad, que no se queden las quejas ciudadanas durmiendo el sueño de los justos, hay que darles salida y si no la tienen hay que explicar al ciudadano porqué no se puede realizar.

¿Considera que hay demasiadas quejas sin respuesta?

—Considero que, debido a la falta de recursos y de contratos, el área no funcionaba como esperamos que funcione esta legislatura. Yo vengo de un servicio en el que también la crítica existe, pero he comprobado que el ciudadano es agradecido cuando le das solución a las peticiones, al final lo que quiere de la política municipal es que se solucionen los problemas del día a día.

¿Qué proyectos son los más urgentes?

—Lo más inmediato son los planes de mejora integral de los barrios, para lo que necesitamos sentarnos y coordinarnos con otras áreas. Hacen falta intervenciones integrales dentro de algunas barriadas en cuanto a asfaltado, alumbrado, limpieza, alcorques, ... De lo que se trata es de establecer una organización de trabajo.

¿Qué barriadas son los más necesitadas en este sentido?

—Hay urgencias en todos los barrios, pero sabemos que hay zonas que tienen más incidencias que otras y voy a trabajar mucho la gestión de la información, necesito saber las incidencias que hay y he pedido que se tengan localizadas y se me informe de dónde se dan de forma más recurrente, y por ahí es por donde empezaremos a intervenir.

¿Actuarán pronto en ‘Corea’?

—Es una de las zonas que tenemos en el pensamiento como equipo de gobierno.

¿Se limpiarán de una vez los grafitis y se quitarán los hierbajos?

—Próximamente me reuniré con Emaya y el trabajo será conjunto y coordinado. Las hierbas las quitará Emaya y nosotros iremos sellando las aceras para que no vuelvan a salir. En cuanto a las pintadas se establecerá cuanto antes un protocolo de qué área actuará en cada zona.