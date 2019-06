Hila promete mejorar los servicios públicos tras ser proclamado alcalde de Palma

El nuevo alcalde de Palma, José Hila, se ha comprometido este sábado en su discurso de investidura, a mejorar los servicios públicos, pero ha pedido a los ciudadanos que hagan un buen uso para conseguirlo. Se trata de una clara alusión a la limpieza, una de las políticas del Pacte de Cort más criticadas durante la pasada legislatura, motivo por el que Hila ha querido que el PSOE lleve directamente Emaya, en manos de Més el pasado mandato.

Hila se ha convertido en el nuevo alcalde de Palma al lograr el voto favorable de los concejales del PSOE, Podemos y MÉS, que gobernarán en coalición durante los próximos cuatro años.

«El municipalismo actúa de forma directa en aquellas cuestiones que afectan al día a día de la ciudadanía: limpieza, transporte público, las calles, las aceras .... Por eso, me comprometo a mejorar los servicios públicos para que podáis estar orgullosos de vuestra ciudad. A cambio, os pido que haga un buen uso. Palma es una obra colectiva que debemos cuidar entre todos y todas», ha manifestado Hila.

El nuevo alcalde ha destacado que «queremos buenos servicios públicos, barrios conectados y llenos de vida gracias al pequeño comercio, barrios seguros, con identidad propia, con más espacio para los peatones, con zonas verdes y una buena red de carriles bicis. Queremos una ciudad que defiende los derechos de los trabajadores, que da oportunidades a los jóvenes. Aspiramos a ser una ciudad de la que sentirse orgullosos porque está limpia y tiene un buen transporte público».

Hila también ha avanzado que la vivienda centrará la acción de gobierno. «La ciudadanía nos ha transmitido la necesidad de articular políticas que los ayuden a conseguir o mantener una vivienda digna». En este sentido, ha recordado que «fuimos pioneros en regular el alquiler turístico y en crear la oficina antidesahucios y hemos de seguir siendo pioneros y valientes para que todo el mundo pueda acceder a una casa».

Otra de las prioridades de su gobierno es la movilidad sostenible. A su modo de ver, «es

indispensable impulsar acciones que disminuyan la presión del tráfico en Palma y promocionar la movilidad sostenible».

«La lucha contra el cambio climático se convertirá, también, en otro de los ejes prioritarios: queremos una Palma verde que respira. Los jóvenes nos lo estáis reclamando, sois un ejemplo para nosotros, le tomamos la palabra y la hacemos nuestra».

También ha puesto de manifiesto su intención de diversificar la ciudad. «Queremos potenciar el crecimiento a través de los sectores innovadores, no hay que quedarse atrás en la carrera tecnológica. Queremos una prosperidad compartida».

«Nuestro modelo de ciudad está orientado a las personas, como lo ha estado siempre que los progresistas hemos gobernado», ha resumido.

Hila se ha comprometido a gobernar para todos, no solo para los que lo han votado y ha tendido la mano a la oposición para llegar a acuerdos positivos para la ciudad. También ha tenido unas palabras de recuerdo para el fallecido Pedro Zerolo y ha utilizado una expresión suya para referirse a los intolerantes: «En su modelo de ciudad no no quepo yo, en el mío sí cabe usted».

Además, ha tenido un reconocimiento explícito para su predecesor en el cargo, el ecosobieranista Antoni Noguera -que este sábado le ha entregado la vara de mando-, al que le ha dicho que lo ha hecho «muy bien» durante los dos años de su mandato. El socialista también ha tenido palabras de agradecimiento para Més y Podem, con los que ha reeditado el acuerdo, pero en esta ocasión sin compartir la alcaldía.

El primer edil también se ha referido al «poder transformador de la cultura». Así, ha explicado que apostará por «un modelo de ciudad que defienda la diversidad, la pluralidad, la igualdad, la tolerancia, que no tenga miedo a mirar su pasado para cerrar heridas. Un modelo de ciudad activo y sin miedo a levantar la bandera del feminismo».

En este punto, ha precisado que «sabemos que uno de los principales desafíos que tenemos por delante es no perder nuestra identidad como ciudad, nuestra alma. Queremos cuidar de las cosas pequeñas que hacen que la ciudad sea más amable. Palma debe ser de la ciudadanía. No podemos tener éxito si no la cuidamos, para nosotros el éxito reside en lograr que la gente se haga su Palma».

El alcalde también ha señalado que una de las cosas que más le gustan es «estar a pie de calle» y se ha comprometido a seguir así. «No me cerraré en el despacho porque para conocer las necesidades de la ciudad se debe pisar la calle. Y a mí me gusta estar en la calle, hablar con la gente y preocuparme por sus necesidades. Soy un alcalde de hechos más que de palabras, de realidades más que de posibles, humilde y comprometido con Palma».

«El cambio continúa», ha concluido Hila, tras comprometerse a dedicarse «en cuerpo y alma a la ciudad».