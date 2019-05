Absuelto el aspirante que copió en el examen a bomberos del Consell

El joven que hizo el examen perfecto y contestó de forma correcta a las 100 preguntas de la convocatoria a Bombers del Consell ha sido absuelto de un delito de revelación de secretos. El acusado afrontaba una petición de multa por parte de la Fiscalía, el Consell y otros de los aspirantes. Las acusaciones sostenían que su madre, funcionaria de la institución y también absuelta ahora, le había dado una copia del examen.

La absolución se produce por falta de pruebas de que fuera la funcionaria quien le entregó el documento. La madre compartía despacho con el secretario del tribunal, uno de los custodios del examen.

Según el acusado, un día entró cuando las dependencias estaban vacías e hizo fotografías del documento. Esa tesis no terminó de ser refutada en el juicio, según la magistrada: «La sospecha de que se los dio su madre, lógica y razonable, blanco y en botella en términos coloquiales, no es suficiente para condenar porque no existe ningún otro indicio que acredite la participación de la acusada», señala la sentencia.

La resolución señala que la Policía Nacional no hizo más gestiones para averiguar una posible entrega o que fuera la madre la que accedió al examen, que se llevó a cabo en el 2017. Ante la falta de pruebas, exculpa a la madre. De esa absolución deriva la del hijo. La sentencia valora que él no pudo cometer un delito de revelación de secretos. En primer lugar porque no tenía obligación de custodiar el documento, algo que le corresponde a un funcionario y, en segundo lugar, porque el examen no contiene datos personales.

La sentencia descarta que se dieran las respuestas a otros de los aspirantes, una tesis que hubiera dado lugar a la anulación de todo el proceso y no solo del candidato tramposo, que fue lo que hizo el tribunal del examen tras descubrir que un candidato había hecho una prueba perfecta.