Cort rechaza restablecer el suministro de agua a los okupas del bloque VIII de 'Corea'

El Ayuntamiento de Palma ha aclarado que el corte del suministro de agua realizado este lunes en el bloque VIII de 'Corea', en Palma, se debe a que «eran conexiones fraudulentas a la red de agua potable». El regidor José Hila ha rechazado, por tanto, que el suministro vaya a restablecerse ante la petición de los afectados.

A primera hora, algunas familias se han personado a las puertas del ayuntamiento con botellas de agua vacías para solicitar al alcalde de Palma, Antoni Noguera, el restablecimiento del agua o la propuesta de una vivienda alternativa para ellos.

Según Stop Desahucios Mallorca, el Ayuntamiento de Palma les ha negado el agua y que la secretaria del alcalde, que ha bajado a las puertas del consistorio a atenderles, no les ha sabido explicar por qué se ha cortado el suministro. El alcalde, confirman, no les ha recibido.

El regidor Hila ha descartado de plano las dos opciones que proponen los okupas y ha asegurado que el Ayuntamiento de Palma pone a disposición de estas familias todo el catálogo de servicios sociales, que pasa por ir a centros de acogida. El regidor de Urbanismo ha explicado que no pueden ofrecerles una vivienda porque Cort no cuenta con ellas y porque no pueden favorecer a estas familias por encima de otras por el hecho de haber ocupado ilegalmente un edificio que se va a derribar.

En este sentido, ha insistido, en que se estaría lanzando un mensaje erróneo, animar a los ciudadanos a okupar viviendas para poder conseguir una del Ayuntamiento.

Sobre el procedimiento, José Hila ha explicado también que han solicitado el desalojo completo del edificio y que algunos okupas no han podido ser localizados. El desalojo está pendiente de su publicación en el BOE, que será en unas semanas, ha asegurado.

Ante la posibilidad de que los okupas no se vayan del edificio, ha recordado Hila, que el juez ordenará la salida de estas personas del bloque VIII de 'Corea', algo que no se retrasará en el tiempo porque el edificio se encuentra en mal estado y existe riesgo de derrumbe en algunas zonas.