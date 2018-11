Los bomberos de Palma dicen que la situación crítica del cuerpo compromete la seguridad

Más de media docena de bomberos de la Agrupación Profesional de Bomberos y Bomberas de Palma han protestado este jueves en el pleno del Ayuntamiento para exigir una reclasificación profesional histórica y para advertir sobre la situación más que crítica en que se encuentra un cuerpo. «La plantilla, mermada por los recortes, asfixiada por la ley Montoro y por la falta de gestión, ya no es suficiente ni para abrir el chiringuito», asegura Marcos Blázquez en representación del colectivo.

El servicio, añade, «se aguanta con unos alfileres en forma de una cantidad infame de horas extras». Denuncia que «no solo falta personal también faltan los prometidos vehículos, equipos de protección individual, uniformidad, equipos de respiración que se mueren de asco en un almacén, nos faltan emisoras compatibles y modernas, nos falta una jefatura que no haya dimitido, nos falta un equipo de de oficiales que saque el trabajo técnico administrativo adelante». Blázquez advierte de que «cada minuto que pasa supone un riesgo tanto para los trabajadores como para los ciudadanos» y deseó que «no tengan que cargar en su conciencia con ninguna víctima ,porque es así no tenemos seguridad y por tanto no podemos ofrecerla».

Pero el motivo principal de la comparecencia de los bomberos era exigir la reclasificación del cuerpo de funcionarios del grupo C2 al subgrupo C1. El portavoz asegura que hay muchísimas razones que justifican esta reclasificación «empezando porque es un compromiso electoral de todos los partidos presentes». En cuanto al coste de esta reclasificación dice que han realizado un estudio que constata que «sería muy asumible y muy inferior al coste actual en horas extras».

En respuesta a esta protesta la regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, ha recordado que la competencia para esta reclasificación profesional es del Govern y que desde el Ayuntamiento se está trabajando y apoyando para que esta medida se incluya dentro de la denominada Ley del fuego, «sobre la que vamos a instar al pleno del Parlament para que se transmite de forma urgente», dijo Pastor.

El Consistorio, asevera, no tendría capacidad para llevarla a cabo pues supondría un gasto en personal inasumible por la regla de gasto. Sobre el resto de peticiones de los bomberos la concejal seguro que tienen todo el apoyo del equipo de gobierno.