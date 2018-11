Pintadas racistas en el antiguo bar Milán de la plaza Fleming de Palma

La fachada y el mobiliario del antiguo bar Milán de la plaza Alexander Fleming de Palma, ahora Tangopan, han amanecido este jueves con pintadas xenófobas y racistas.

No hay rincón de los exteriores del establecimiento que no se encuentre afectado por este acto vandálico, cuya autoría por el momento se desconoce. Los propietarios aseguran que no hay testigos. Además de insultos, como 'Puta argentina', han pintado multitud de penes por toda la fachada, así como en la cartelería del bar.

El establecimiento Tangopan es muy conocido en la zona, ya que fue el que reabrió las puertas del histórico Milán tras su cierre en el año 2014.

Actualmente trabajan un total de ocho personas en este bar, que, pese a las pintadas, no ha cerrado sus puertas y ha seguido atendiendo con normalidad a sus clientes.