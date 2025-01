El PP ha aprobado en el Pleno del Senado, con la abstención de Junts y Vox, una moción -iniciativa no vinculante- para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar un Consejo de Ministros extraordinario que recupere las principales medidas sociales del decreto ómnibus que fue rechazado la pasada semana en el Congreso.

Al mismo tiempo que el Ejecutivo y Junts negociaban para volver a aprobar un decreto social en el Consejo de Ministros y llevarlo de nuevo a votación en el Congreso, el Senado ha debatido una moción presentada por el PP para forzar al Gobierno a recuperar las medidas sociales relacionadas con las pensiones, el transporte público y las ayudas por la dana y el volcán de La Palma, que decayeron en el Congreso tras el rechazo de los 'populares', Vox y Junts.

En este contexto, el PP ha vuelto a hacer uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante esta iniciativa no legislativa, que ha contado con el único apoyo de UPN y con la abstención de Vox y Junts, los dos partidos, junto con los 'populares', que rechazaron el decreto ómnibus en el Congreso.

La encargada de defender esta moción en el Pleno ha sido la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha justificado su 'no' al decreto ómnibus en el Congreso durante la semana pasada utilizando los mismos argumentos que lleva esgrimiendo la dirección 'popular' estos últimos días, relacionados con el «palacete del PNV en París» o que esta ley contenía una «protección a los okupas. El PP dice alto y claro: Sí a subir las pensiones, no a regalar palacetes en París. Sí a proteger a los valencianos, no a proteger a los okupas. Sí a las ayudas al transporte, no a subir el IVA a luz y alimentos», ha proclamado la dirigente 'popular'.