La aseguradora de los funcionarios, Muface, sigue buscando una solución a su crisis. Después de que ninguna empresa quisiera hacerse cargo de atender a todos los funcionarios, el Gobierno ha intentado arreglar las cosas ofreciendo más dinero a las aseguradoras. De las tres empresas que antes se ocupaban de los funcionarios, solo una, Asisa, está pensando si aceptar este nuevo trato. Las otras dos, Adeslas y DKV, ya han dicho que no quieren seguir porque aunque les paguen más, seguirían perdiendo dinero.

Esto significa que muchos funcionarios podrían quedarse sin la misma atención médica a la que están acostumbrados. Lo que pasará con el nuevo concierto de Muface, que cubrirá los años 2025, 2026 y 2027, se sabrá el próximo 27 de enero. A las 10 horas de ese día concluye el plazo dado para que las aseguradoras presenten ofertas a la segunda licitación.

Las condiciones ofrecidas suponen una mejora considerable respecto de las primeras. Suponen un coste por año de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. En total, 4.478 millones de euros, lo que supone un aumento de la prima del 33,5% en tres años.

Ahora bien, si el próximo 27 de enero, vuelve a repetirse la historia y Muface queda vacía, el Ejecutivo podría plantear una tercera licitación. En ese caso, y hasta que se adjudicara el nuevo concierto, los mutualistas tendrían garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales, en virtud del mecanismo de orden de continuidad de los servicios que contempla el artículo 288 a) de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha llamado este sábado a los funcionarios a la tranquilidad sobre el concierto de la asistencia sanitaria de Muface y ha asegurado que el Sistema Nacional de Salud «está aquí para cuidarles». García ha manifestado este compromiso en declaraciones a los periodistas tras visitar en la sede del Ministerio a los aspirantes que realizan pruebas de formación sanitaria especializada.

Tras cuestionar a las aseguradores que han renunciado a mantener el concierto porque «los mutualistas no son rentables», no les «salen las cuentas» y este «negocio» ya no les interesa, ha pedido esperar a que este lunes finalice el plazo de presentación de ofertas. «Esperemos que el día 27 se pronuncien, yo no tengo nada que decir más que dar seguridad y tranquilidad a los funcionarios a los cuales las aseguradoras han abandonado y decirles que no se preocupen, que el Sistema Nacional de Salud está aquí para cuidarles», ha destacado.