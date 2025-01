La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez que no tiene mayoría en el parlamento, y le ha instado a que deje de «colar su programa electoral» en cada iniciativa. También ha dicho que no va a aceptar el «trágala» del Ejecutivo que sí asumen otros partidos y ha manifestado que no están en Madrid para dar apoyo a ningún gobierno. Así lo ha dicho en una entrevista en Cadena Ser Catalunya, recogida por Europa Press, reaccionando a las críticas vertidas por el Gobierno contra el partido del 'expresident' Carles Puigdemont, después de que el miércoles votaran en contra de convalidar el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones o la rebaja al transporte público.

«Esto va de un gobierno que no tiene mayoría y que intenta colar su programa electoral en cada una de las iniciativas que presenta. Y aquí en los partidos que podemos darle o no apoyo tenemos dos opciones, aceptar el trágala, nos lo comemos todo, por qué a ver qué dirás (...) o plantar cara y decir 'así no'», ha explicado la dirigente de Junts. Nogueras también ha afirmado que no están en el Congreso para «regalar los votos» ni para apoyar a «ningún gobierno», y que en cambio están para «ser útiles» y «cumplir la palabra». «Pero ser útiles no es dejarse colar decretos. Ni decir sí a todo el programa electoral del PSOE o de Sumar y Podemos», ha insistido, añadiendo que si el Ejecutivo no tiene mayoría «no puede actuar como si la tuviera». En este sentido, ha reclamado nuevamente al Ejecutivo que ponga las pensiones y la rebaja del transportes en decretos por separado, sin incluir medidas como la subida del IVA a alimentos básicos o en la electricidad, mermando el poder adquisitivo de los catalanes. Por su parte el PP ha anunciado una ofensiva política y social, que incluye una recogida de firmas, para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe tres reales decretos leyes para revalorizar las pensiones, recuperar las ayudas al transporte público y poner en marcha nuevas ayudas a los afectados por la dana. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado en rueda de prensa que el PP lanzará una recogida de firmas a través de Change.org y también con mesas en las calles para exigir al Ejecutivo que apruebe por real decreto estas medidas, que decayeron al estar incluidas en el decreto 'ómnibus' que cayó en el Congreso al rechazarlo PP, Vox y Junts. El PP ha registrado además una moción en el Senado para exigir al Gobierno que apruebe en un Consejo de Ministros estos tres decretos, que tendrían el voto a favor de la formación de Alberto Núñez Feijóo. El PP afea al Ejecutivo que no se haya dado prisa para recuperar estas medidas, como sí ha hecho en otras ocasiones, y acusa al Ejecutivo de emplear a los pensionistas, usuarios del transporte público o a los valencianos como «escudos humanos y rehenes de su debilidad política».