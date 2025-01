La Guardia Civil elevó a 231,7 millones de euros el fraude del IVA de la trama de hidrocarburos presuntamente liderada por el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama tras las últimas detenciones practicadas en diciembre, entre ellas a Carmen Pano, la mujer que afirmó haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE.

Así consta en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) remitió el pasado 18 de diciembre al Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional, que inició la investigación tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción que estimaba en 182.513.923 euros la posible cuota del IVA defraudada por la trama entre 2022 y 2024. Sin embargo, según fueron avanzando las pesquisas y fundamentalmente tras esas últimas detenciones, la UCO «considera desarticulada la organización criminal que posibilitó la comisión de delitos contra la Hacienda Pública por un fraude inicialmente cuantificado de 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024».

Esto es así porque en un principio la investigación se centró en la estructura societaria presuntamente diseñada y estructurada por De Aldama y su socio Claudio Rivas a través de la operadora Villafuel, para lo que dispusieron de la sociedad STILL GROWING SL. Sin embargo, en este nuevo informe, la UCO parte del año 2021 para analizar cómo la operadora Gaslow Abastecimientos, de la que disponía Claudio Rivas, comenzó a implementar con «la activa participación» de Víctor de Aldama una nueva estructura, disponiendo de Have Got Time -empresa vinculada a Carmen Pano y a su hija Leonor- como suministradora, y a Villafuel y Combustibles Lucinala como comercializadoras.

La UCO cree que la trama usó las empresas Have Got Time y Combustibles Lucinala «con un claro propósito instrumental». Primero, para «posibilitar el perfeccionamiento de delitos» contra Hacienda mediante el comercio de productos petrolíferos, que la Agencia Tributaria cuantificó en 49.213.613,36 euros de 2021 a 2022. Y después como medio para financiar «otras operativas criminales». De esto modo, los investigadores identificaron a los administradores de esas empresas: Leonor María González Pano por parte de Have Got Time; Carlos del Castillo y Carmen Pano por parte de Combustibles Lucinala; y como «mano derecha» de De Aldama en la constitución de la estructura instrumental y beneficiario de los bienes situó a su socio Luis Alberto Escolano.

Conexión con el caso Koldo

En su informe la UCO conecta la trama con el denominado caso Koldo, por el que el exministro José Luis Ábalos está investigado en el Tribunal Supremo, al mencionar la compra del chalé en Cádiz del que los investigadores sospechan que disfrutó como contraprestación por su presunta intermediación a favor de la trama. Ese chalé fue precisamente adquirido por la empresa Have Got Time y la UCO encuadra su compra en las gestiones que habría realizado De Aldama, «con la mediación de Koldo García», exasesor de Ábalos, para que Villafuel consiguiese la licencia de operador «evitando hacer frente a los requisitos financieros».

Entre esas gestiones también figura la presunta intervención de Koldo para celebrar en enero de 2021 una reunión entre los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano con Juan Ignacio Díaz, jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, -cuya tarjeta de visita entregó Carmen Pano a los agentes un día después de ser arrestada-. Tras el encuentro, el jefe de gabinete les dijo que cuando tuviesen toda la documentación se la diesen a Koldo García, quien «se la haría llegar», de donde la UCO infiere «la situación privilegiada y el trato de favor recibido para ello a través del funcionario con la intermediación» del exasesor de Ábalos.

Un sobre de Delcy Rodríguez

Los agentes también mencionan «un sobre de color marrón» en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. Lo custodiaba José Luis Escolano, quien la UCO cree que guardaba «documentación de carácter sensible» de Aldama. Tras pedirle este último que le enviase «lo solicitado» por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento el pasado agosto, dos meses antes de ser detenido.

No se ha podido determinar el contenido del sobre, pero la UCO cree que podría ser documentación vinculada al sector de hidrocarburos, y destaca la «intermediación» de Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020. Considera, por tanto, «significativo» que Aldama recibiese ese sobre en «una fecha muy cercana» a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.