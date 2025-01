Un total de 944.547 jóvenes alumnos universitarios y de formación profesional han estado de alta en el sistema de la Seguridad Social en 2024 por sus prácticas formativas no remuneradas, según ha dado a conocer este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El departamento que dirige Elma Saiz ha precisado que esta medida esta en vigor desde el 1 de enero de 2024 y que este colectivo no computa en los datos generales de afiliación, es decir, no están contabilizados en los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social con los que terminó el año.

Hasta entonces, únicamente era obligatorio dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas, medida puesta en marcha en 2011. De este modo, el casi millón de alumnos en prácticas no remuneradas se suma a las cerca de 250.000 personas de alta en la Seguridad Social por realizar prácticas remuneradas en 2024. «Supone una extensión de derechos para los más jóvenes, fundamentalmente. Son el futuro del sistema y deben formar parte de él desde el inicio de su carrera laboral. Durante sus prácticas formativas disponen de una cobertura social, de protección frente a enfermedades o accidentes laborales, a la vez que generan derechos para la percepción de futuras prestaciones como la jubilación», ha dicho Saiz. Por comunidades autónomas, Cataluña es donde más altas de estudiantes en prácticas no remuneradas se registraron (185.368), seguida de Madrid (170.028), Andalucía (135.827) y la Comunidad Valenciana (109.863). En cuanto a las provincias, Madrid lidera el número de altas de alumnos en prácticas no remuneradas desde enero de 2024 con 170.028, seguida de Barcelona (136.646), Valencia (69.141), Murcia (35.991) y Sevilla (32.309). Las prácticas que están incluidas son aquellas realizadas por alumnos universitarios, ya sea para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o para un título propio de la universidad; las realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que no se presten en el régimen de formación profesional intensiva, es decir, siempre que no tengan carácter laboral; y las realizadas por alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo. Estos alumnos pueden encontrar información relativa a su situación con la Seguridad Social tanto en el portal como en la aplicación móvil Importass, de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), donde disponen de un apartado específico para alumnos en prácticas con una guía informativa, principales novedades y respuesta a las dudas más habituales. Además, si se identifican para acceder a su área personal pueden realizar trámites como consultar el Número de la Seguridad Social, si ya lo tienen asignado, consultar su alta en la Seguridad Social o el informe de vida laboral y el de bases de cotización.