La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que la decisión de aspirar a liderar el PSOE de Andalucía la tomó ella misma en coordinación con el actual secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, quien no se presentará. En una conversación informal con periodistas durante el acto de arranque de la conmemoración por parte del Gobierno del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, Montero ha afirmado que está muy contenta e ilusionada por haber dado el paso de presentar su candidatura y que no se perdonaría no haberlo hecho.

En este sentido, ha subrayado que Andalucía es una comunidad autónoma muy importante en sí misma y para el conjunto de España. Además, poco antes de anunciar formalmente este mismo miércoles en Sevilla su candidatura a la Secretaría General de los socialistas andaluces, Montero ha asegurado que la decisión y el esfuerzo de presentarse ha sido suyo, aunque lo ha hecho en coordinación con Espadas, quien acaba de renunciar a aspirar de nuevo al cargo. Precisamente Montero y Espadas, que ejerce además como portavoz del PSOE en el Senado, han coincidido en el acto de celebración de la muerte de Franco, donde ambos se han saludado en publico, aunque no se han parado a charlar. En cambio, Montero ha charlado durante varios minutos con el líder de IU, Antonio Maíllo, presente también en el acto y andaluz como ella. En la conversación informal con periodistas, Montero ha dicho de Espadas que es un caballero que ha hecho un trabajo muy difícil en un momento complicado para el PSOE en Andalucía, donde actualmente gobierna el PP con mayoría absoluta, y ha asegurado que contará con él para esta nueva etapa. Por otro lado, ha comentado que no cree que haya adelanto electoral en esa comunidad autónoma y preguntada por la denominada financiación singular para Cataluña, ha ratificado su apoyo, ya que ha respondido que si hubiera pensando en algún momento que podía colisionar con Andalucía, no le habría dado el visto bueno. Al hilo de esto el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha pedido este miércoles a los 'ministros candidato' que dimitan de sus cargos en el Gobierno, al considerar que no podrán dedicarse a su labor gubernamental al cien por cien, sin bien ha reclamado que los españoles merecen «ministros a jornada completa». «No sabemos si es una salida en diferido o una salida para cada uno de ellos. Pero debería cesarlos de inmediato y además aprovechar así para reducir el Consejo de Ministros más numeroso y el Gobierno más caro de la historia de España», ha reclamado Bendodo en Guadalajara donde ha comparecido junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Bendodo ha recordado que el PSOE «alardeaba de hablar de primarias», pero ha reprochado que en la actualidad «solo existe el dedo de Sánchez, que da carné de buenos y malos a los que cesa». En este sentido, ha citado al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y al secretario general de los socialistas en Andalucía, Juan Espadas, ya que ambos han anunciado que no seguirán en sus cargos tras los próximos congresos, y al ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y ha criticado que «efectivamente han decidido por motivos personales, pero de Sánchez, apartarse».