Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este miércoles al juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que difundió un correo entre el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y el fiscal del caso que le investigaba por fraude fiscal.

En declaraciones a los medios tras testificar ante el juez del Supremo Ángel Hurtado, el jefe de Gabinete de Ayuso ha admitido que filtró a algunos medios el correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto le anuncia a la defensa de Alberto González Amador que van a presentar una denuncia y que hay posibilidad de pacto, sin precisar de donde obtuvo ese correo electrónico. «Ese es el texto que yo difundo».

Pero ha dicho que «desconocía» la existencia del correo anterior del 2 de febrero en el que González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía por el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia, una comunicación que en el correo del día 12 el fiscal no incluye porque, según cree Rodríguez, «no consideró importante». Rodríguez apenas ha dado detalles de su interrogatorio que ha durado 45 minutos y que ha sido «largo y reiterativo», porque «el juez le ha tenido que decir muchas veces eso ya lo ha contestado».

«Parece que querían llenar tiempo», ha agregado el jefe de gabinete de Ayuso. Las acusaciones no han formulado preguntas. Al margen de su declaración, ha dicho que el fiscal general del Estado tiene que ser «juzgado» y «condenado» de «manera ejemplar» para que «nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español». Ha señalado que es «evidente» que si González Amador no fuera el novio de Ayuso, «hacía tiempo que este asunto lo había resuelto Hacienda, como miles de casos diarios».

Por eso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber «diseñado» una «operación política» para «atacar» a Ayuso y ha augurado que «eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado». El jefe de Gabinete de Ayuso ha comparecido a petición de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general y ve «indicios» de que accedió «a una parte del contenido de los correos» que el abogado de González Amador cruzó con la Fiscalía para reconocer un fraude a Hacienda y tratar de llegar a un pacto. La Abogacía sostiene que «la primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez» el pasado 13 de marzo, para lo cual se basa en varias noticias en distintos medios publicadas aquella noche.

Rodríguez llegó a escribir en X: «Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio». Por otra parte, ha dicho que no tiene todavía la denuncia que este martes presentó el PSOE contra él en los juzgados de Madrid por haber presuntamente filtrado en un chat datos personales de dos periodistas obtenidos por un policía que les pidió identificarse mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de Ayuso y su pareja. No obstante, ha asegurado que «es ridículo que yo pregunte a un policía cómo se llaman dos periodistas que no solo conozco, es que están firmando todos los días en el periódico con su nombre».