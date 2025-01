El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha apuntado este miércoles que la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se «originó» porque Miguel Ángel Rodríguez «decidió filtrar una mentira» sobre los correos que el abogado de Alberto González Amador cruzó con la fiscalía.

Así se ha referido López en una entrevista en Antena 3 a la citación en calidad de testigo del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El también secretario general del PSOE madrileño ha reiterado que «todos sabemos» que González Amador «supuestamente había cometido un delito» porque «el señor Rodríguez decidió filtrar una mentira a un medio de comunicación», y ha añadido que «esa es la primera filtración».

«¿Quién filtra una mentira? El jefe de gabinete de la señora Ayuso ¿Quién tiene que dar explicaciones? ¿El fiscal general? No, hombre, no, el señor Rodríguez, que es experto en estas técnicas de guerrilla», ha apuntado López. Además, el ministro ha cuestionado las filtraciones que se producen a los medios de comunicación que, «si se investigaran todas las que hay en este país no se daría abasto en los tribunales», como las «decenas de filtraciones que se producen de los informes de la UCO o procesos judiciales».

También ha recordado las «amenazas» de Rodríguez a periodistas y ha señalado que este comportamiento lo ha reproducido González Amador, quien ha pedido a los tribunales que se investigue a periodistas como «método de defensa». «Estamos en un Estado de Derecho, no en una Inquisición, y por lo tanto aquí hay que probar la culpabilidad de alguien, no demostrar su inocencia», ha remarcado el ministro del Gobierno.