La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha instado este martes al Partido Popular a que no se limite a oponerse a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, sino que vaya más allá y rechace de plano la acogida y distribución de menores migrantes no acompañados. En una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, Millán ha sido contundente: «Nuestra posición siempre ha sido la misma. Nosotros no podemos admitir que ningún gobierno autonómico, en este caso liderado por el Partido Popular en algunas regiones, haga seguidismo de las políticas migratorias del Partido Socialista frente al gobierno de España».

La diputada ha recordado que Vox ya anunció recientemente la suspensión de las negociaciones presupuestarias con el PP en todas las comunidades autónomas donde dependen de su apoyo. Una decisión motivada, según explicaron, tras conocer que los populares «planean negociar políticas migratorias con el PSOE». Millán ha subrayado que el posicionamiento de su partido en este ámbito «siempre ha estado claro» y que nunca se han movido un ápice. Por ello, ha reprochado al PP sus vaivenes: «Un día dicen una cosa y otro día otra». La línea roja innegociable «Lo que queremos es que no se dé continuidad en modo alguno, ni a nivel presupuestario, ni a nivel de reparto de menas, ni a nivel de acogida, ni de ninguna índole», ha enfatizado la portavoz parlamentaria. Para Vox, suspender las partidas destinadas a políticas de inmigración es una condición sine qua non para respaldar las cuentas autonómicas. Una exigencia que ya les llevó a abandonar los ejecutivos regionales tras la apertura del PP a acoger a menores migrantes, a pesar de que los populares rechazaron «chantajes». «Políticas irresponsables» del PSOE Millán ha cargado duramente contra las políticas migratorias del Partido Socialista, a las que ha tildado de «irresponsables». «Nosotros no podemos admitir que se dé continuidad a las políticas irresponsables en materia de inmigración por parte del Partido Socialista porque son políticas que se ha demostrado que lo único que traen es inseguridad, degradación y una situación verdaderamente anómala en muchísimos barrios de España», ha sentenciado. Unas declaraciones que evidencian la firme postura de Vox en este tema y su determinación por condicionar al PP.