El Partido Popular ha expresado su respaldo a que el Congreso de los Diputados debata la proposición no de ley presentada por Junts para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza. Así lo ha señalado el portavoz del PP, Borja Sémper, durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, aunque sin adelantar el sentido del voto de su formación respecto al fondo de la propuesta.

Sémper ha calificado este debate como «necesario», si bien ha puntualizado que su partido habría preferido que el jefe del Ejecutivo hubiera optado por disolver las Cámaras y convocar unas nuevas elecciones, dando así la palabra a los españoles. Además, el portavoz 'popular' ha criticado que se cuestione la idoneidad de esta iniciativa, que cuenta con el visto bueno de los letrados del Congreso, y que su tramitación quede supeditada a una «decisión política» de quienes ostentan el poder en la Mesa de la Cámara Baja.

«Es sorprendente la utilización torticera de las instituciones, de la Mesa del Congreso», ha apuntado Sémper, quien, no obstante, ha evitado desvelar cuál será la postura del PP en la votación sobre el fondo de esta proposición no de ley registrada por los independentistas catalanes de Carles Puigdemont. Cabe recordar que se trata de una iniciativa no vinculante que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, una prerrogativa que, según la Constitución, pertenece exclusivamente al presidente del Gobierno.