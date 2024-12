El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que los talibán no pueden aspirar a su reconocimiento por la comunidad internacional mientras sigan incumpliendo los Derechos Humanos, en particular los de las mujeres, al tiempo que ha llamado al régimen que actualmente Gobierna en Afganistán a revocar las medidas adoptadas para coartar las libertades y derechos de mujeres y niñas.

«No se puede aspirar a ser reconocido por la comunidad internacional si no se cumplen las obligaciones derivadas de la pertenencia al sistema internacional», ha defendido el ministro durante la inauguración de la conferencia 'HearUS Catalizar un espacio político y la rendición de cuentas de las mujeres afganas'. Albares ha denunciado que tras la llegada de los talibán al poder en Afganistán en agosto de 2021 estos han optado por «la represión de las mujeres en ámbitos que ni siquiera podíamos concebir hace algunos años».

Así, ha recordado que se ha prohibido a mujeres y niñas su acceso a la educación, al trabajo, a desplazarse o reunirse libremente y les ha impuesto un código de vestimenta e incluso se ha llegado al extremo de «prohibir que su voz se escuche en los espacios públicos».

A esto vino a agregarse la semana pasada la decisión de prohibirlas formarse como médicas, enfermeras y otras profesiones sanitarias, que se suma a otro decreto anterior que prohibía que las mujeres sean tratadas por médicos hombres en algunos lugares del país, ha recordado, subrayando que con ello se les negará el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, «poniendo en peligro sus vidas».

«Los derechos humanos de las mujeres y niñas en Afganistán están sufriendo una erosión progresiva, a la que la comunidad internacional no puede asistir con indiferencia», ha sostenido el titular de Exteriores. En este sentido, ha reiterado la condena del Gobierno a «todas estas acciones que no son solo un atentado contra las mujeres y niñas afganas, sino un ataque contra los Derechos Humanos más fundamentales». «Pedimos a las autoridades del país que revoquen todos estos decretos que vulneran sus derechos más fundamentales», ha reclamado, subrayando la importancia de actos como el celebrado hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores «para decir que las voces de las mujeres afganas no serán silenciadas».

Dado que el compromiso con las mujeres afganas «no puede reducirse a palabras», ha reconocido Albares, el Gobierno se ha unido a dos iniciativas en el seno de la ONU para tratar de «revertir esta violación de los derechos humanos en Afganistán que nunca debió haber existido».

Así, España apoya la iniciativa para instar a las autoridades afganas a cumplir con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres y por otra parte, junto a Chile, Costa Rica, Francia, Luxemburgo y México, han solicitado al fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) que tenga en cuenta los crímenes contra las mujeres en su investigación sobre Afganistán. Albares ha querido concluir su intervención con un mensaje a las mujeres afganas presentes en el acto: «Vosotras sois las protagonistas del futuro de vuestro país, y vuestra voz se tiene que oír alto y claro». «Porque el futuro de Afganistán solo se puede construir sobre una sociedad inclusiva que cuente también con la mitad de su población, las mujeres», ha remachado.