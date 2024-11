El ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato recibió a primera hora del 14 de marzo de Pilar Sánchez Acera -entonces asesora de Moncloa- el 'email' donde Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reconocía delitos fiscales. Lobato preguntó cómo se había conseguido esa carta de la defensa, a lo que ella contestó: «Porque llega, la tienen los medios».

Así consta en el acta notarial donde Lobato protocolizó esos mensajes para dejar constancia de los mismos, a la que ha tenido acceso Europa Press. El acta arranca con un pantallazo del polémico 'email' que Sánchez Acera -ahora asesora de Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Digital- envía a Lobato a las 8:29 horas de ese 14 de marzo.

«Cuidado con los datos personales. Se puede sacar. Sácasela en la pregunta. Un quien miente señora Ayuso, usted o su novio? Parece que usted. La imagen con la carta es potente», le dice Sánchez Acera en una serie de mensajes sucesivos que acaban a las 8:36 y que incluyen uno eliminado. A continuación, el acta notarial refleja una fotografía del 'email' impreso, para volver a la conversación entre Sánchez Acera y Lobato.

«Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha. La carta cómo la tenemos? Se ha publicado en algún sitio?», quiere saber el entonces líder de los socialistas madrileños. «Porque llega, la tienen los medios. Vamos a verlo. Para que estés más respaldado. Si es así, te lo digo. Si no, la tienes en retaguardia», le expone Sánchez Acera en otra tanda de mensajes. «Sí, porfa. Es buena para explicar en la rueda de prensa con la propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía», explica él a Sánchez Acera.

«A qué hora tienes a las 10.00, no?», se interesa ella sobre la sesión de ese mismo día en la Asamblea de Madrid. «11.05», contesta Lobato. «A las 11? Por?», quiere saber ella. «Salimos todos a esa hora ahora. Hoy salgo yo el primero. Y cada 10 minutos los demás. Antes eran antes del control. Ahora después», detalla Lobato. Sánchez Acera, siendo ya las 8:48, le indica que «va a salir antes, para el control. No a las 11. A las 11 ya habrá salido todo el mundo con ella. Pero te aviso cuando salga», le cuenta Sánchez Acera. «Ok», dice él a las 8:59. Tiempo después, a las 9:29, la que fuera jefa de Gabinete de López le envía el link de El Plural con la noticia del 'email' donde la defensa de González Amador traslada al fiscal «que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal».

«Ya está», le informa ella. Y añade Sánchez Acera: «Usted dijo que era una inspección a lo bestia. Usted debe mentir por corrupción a lo bestia y mentirosa salvaje». En el acta notarial, la conversación se interrumpe por una captura de pantalla de la noticia de El Plural con el titular: 'Esta es la carta del abogado del novio de Ayuso pidiendo un acuerdo a la Fiscalía'. Según se observa en el pantallazo, la información se publicó a las 9:06.

Lobato acudió el 6 de noviembre al notario para protocolizar la conversación reflejada y volvió el pasado día 26 para que le expidiera copia íntegra, después de que así se lo requiriera el instructor del caso donde se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos contra González Amador.

El ex secretario general del PSOE de Madrid ha declarado este viernes como testigo aportando el acta notarial. Una acusación popular ha advertido alteraciones en el orden cronológico de los mensajes, por lo que ha propuesto al magistrado Ángel Hurtado que contrastara su contenido con el del móvil de Lobato. Al instructor le ha parecido bien y el político madrileño ha accedido, entregado su teléfono, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Hurtado ha acordado volcar el contenido del teléfono móvil de Lobato, una diligencia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaría llevando a cabo este mismo viernes, de acuerdo con las citadas fuentes.

Lobato ha sido la primera persona a la que el juez ha tomado declaración desde que el 16 de octubre abrió causa contra el fiscal general, Álvaro García, y contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por su presunta implicación en la filtración denunciada por la pareja de Díaz Ayuso. No obstante, no se trata de la primera diligencia que practica el instructor. El 30 de octubre, Hurtado autorizó la entrada y registro en el despacho de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado y en el de Rodríguez en la Fiscalía Provincial de Madrid.

De momento, los agentes de la UCO solo han presentado un informe en el que analizan la información incautada en la oficina de Rodríguez. Aunque aún está pendiente que entreguen sus conclusiones sobre el registro en el despacho de García Ortiz, en el informe relativo a la fiscal de Madrid ya apuntan que el jefe del Ministerio Público tuvo una «participación preeminente» en la filtración. Cabe recordar que González Amador acudió a los tribunales por una nota de prensa difundida el 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos entre su defensa y Salto.

Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa descartó delito en ese comunicado porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los 'emails' a la prensa. La UCO en su reciente informe ha ampliado la mira al señalar directamente a la Fiscalía General del Estado como responsable de la filtración a la prensa de la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador por presuntos delitos fiscales, noticia que se publicó el 12 de marzo, cinco días después de que llegara a manos de Fortuny.