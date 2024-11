El Pleno del Congreso de los Diputados ha designado, con 178 votos a favor, mayoría absoluta, al periodista José Pablo López Tornero para ocupar el cargo de nuevo presidente de la Corporación RTVE. El candidato, propuesto por el PSOE, necesitaba un respaldo mínimo de 233 votos en la primera votación celebrada el martes, pero obtuvo 176.

Como entonces, este jueves los diputados de PP y Vox no han participado en la votación. Tras seis votaciones en Congreso y Senado para renovar el Consejo de Administración, el PP sólo ha votado para elegir a sus consejeros en la Cámara Alta. Tras lograr este jueves el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, López toma así el relevo de Concepción Cascajosa, designada presidenta interina de la Corporación RTVE el pasado mes de marzo en sustitución de Elena Sánchez Caballero, que fue cesada por el Consejo de Administración.

Cascajosa fue nombrada máxima responsable por un periodo inicial de seis meses, como informó en su momento la propia RTVE. Sin embargo, la falta de acuerdo en el seno del anterior Consejo trajo consigo una situación de bloqueo, que el Gobierno y sus socios han resuelto con el nuevo sistema de elección modificado vía decreto ley y que rebaja las mayorías necesarias para la elección de los miembros del órgano de gobierno de la pública. La toma de posesión de José Pablo López tendrá lugar la próxima semana en el Congreso, el lunes 2 de diciembre, a las 17.00 horas.

En el acto también tomarán posesión los otros 14 consejeros de RTVE elegidos por el Congreso y el Senado: Miquel Calçada, Esther de la Mata, Mercedes de Pablos, Rosa León, Teresa Martín, Mariano Muniesa, Angélica Rubio, María Solana, Sergi Sol, Marta Ribas, Eladio Jareño, Rubén Moreno, Ignacio Ruiz Jarabo y Marina Vila.

El nuevo presidente de la Corporación pública ha sido elegido de entre los quince miembros del nuevo Consejo de Administración seleccionados por las Cortes, once propuestos en el Congreso por PSOE y sus socios, y cuatro promovidos en el Senado por el PP. El pasado 14 de noviembre el Pleno del Congreso eligió a los once candidatos propuestos por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos para formar parte del Consejo de Administración de RTVE, tras superar la mayoría absoluta (176 votos) requerida en una segunda y definitiva votación secreta: Mariano Muniesa, Miquel Calçada 'Mikimoto', Sergi Sol, María Roncesvalles, María Teresa Martín, Marta Ribas, Esther de la Mata, Angélica Rubio, Mercedes de Pablos, Rosa León y José Pablo López. Una semana después, el 21 de noviembre el Pleno del Senado eligió a Eladio Jareño, Rubén Moreno, Marina Vila e Ignacio Ruiz Jarabo, como miembros del nuevo Consejo de Administración de RTVE. También fue con la mayoría absoluta necesaria en la segunda votación, secreta y por papeletas.

López es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Periodismo, por la San Pablo CEU. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la Dirección Ejecutiva y Legal de distintas cadenas de televisión y radio, públicas y privadas. Fue director de Contenidos Generales de RTVE entre abril de 2021 y marzo de 2023, con competencias transversales sobre todas las áreas de contenidos no informativos de la Corporación RTVE incluyendo TVE, RNE y RTVE Play. Fue cesado por el Consejo de Administración, a propuesta de la entonces presidenta interina Elena Sánchez y en medio de la polémica por el fichaje del cómico David Broncano para presentar un programa en el 'access prime time' de La 1. En su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, López aseguró que propuso la contratación de Broncano sin que «nadie» se lo sugiriera, tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que acertaron.

«No lo he dicho en los últimos siete meses y creo que, a lo mejor aquí, viene bien decirlo. Yo estuve detrás de la contratación de David Broncano. Es más, yo lo propuse, lo confieso, y lo propuse sin que nadie me lo sugiriera, tampoco me lo sugirió el presidente del Gobierno», afirmó. «Acertamos plenamente con la incorporación de David a la tele pública por una razón. No solamente porque ha cambiado las noches de La 1, sino porque ha ensanchado la audiencia de la televisión en este país, con públicos que habían abandonado por completo la emisión lineal. Creo que eso es algo que debemos poner en valor y que es bueno para todos, no solo para televisión pública, es bueno para la pública, para la privada y para el conjunto del sector audiovisual», defendió.

Durante su periodo en RTVE, José Pablo López también fue el responsable de coordinar la celebración de las ediciones del Benidorm Fest durante los años 2023 y 2024, así como de la participación de España en el Festival de Eurovisión y Eurovisión Junior durante estos años. De enero de 2017 a julio de 2021 fue director general de Radio Televisión Madrid (Telemadrid), elegido mediante concurso público por el Consejo de Administración de la compañía y ratificado por la Asamblea de Madrid; director de la cadena de televisión TRECE, de 2010 a 2016; responsable de la Asesoría Jurídica de laSexta, de 2005 a 2010; y socio de Écija Abogados, de 2005 a 2010.