El exdiputado Íñigo Errejón ha asegurado que la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá es «falsa» y ha pedido al juez que le investiga por agresión sexual que reabra la causa y que le permita declarar para «exponer la realidad de los hechos», evitando el «limbo procesal» en que se ha visto sumido tras la interrupción del caso por el embarazo de la abogada de la denunciante. En su recurso, recogido por Europa Press, el que fuera portavoz parlamentario de Sumar se dirige al Juzgado Número 47 de Madrid y subsidiariamente a la Audiencia Provincial de Madrid criticando lo que considera una «estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho» por parte de la letrada de Mouliaá.

Fue este mismo lunes cuando el magistrado Adolfo Carretero acordó archivar la causa de forma temporal hasta que la abogada regresase de su baja médica. El juez explicó en su resolución que Mouliaá «se ha negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza» por lo que «la consecuencia inevitable es la imposibilidad de la continuación del procedimiento». La letrada de Errejón insta al magistrado que reabra la causa para que éste pueda «declarar a la mayor brevedad» y que se requiera a la actriz para que en un «plazo máximo de 24 horas designe un nuevo abogado de su confianza que pueda hacerse cargo, de forma inmediata, de su representación letrada».

En este contexto, su defensa recuerda que este caso no es «un procedimiento civil» sino uno «penal, excepcionalmente mediático, en el que se imputan graves conductas, y en el que cada día que transcurre» no puede «dar las explicaciones debidas ante el órgano instructor, en detrimento público de su honor y de su derecho a la presunción de inocencia». «Por tanto, y también dada esa excepcional trascendencia mediática del proceso, no menos excepcional debe ser el respeto a los derechos procesales que amparan al señor Errejón para evitar las graves dilaciones indebidas que pretende la letrada hasta su reincorporación dentro de ¿más de 16 semanas? ¿Marzo o abril de 2025?», se pregunta.

«La mala fe es indudable»

Su letrada incide en que «el deseo» de Errejón era declarar en sede judicial el pasado martes, como inicialmente estaba previsto, «a fin de poder ofrecer las correspondientes explicaciones ante el órgano judicial y exponer la realidad de los hechos, que distan mucho de los descritos por Mouliaá en su falsa denuncia, y que podrán desvirtuarse con las diligencias de prueba que se practiquen a lo largo de la fase instructora».

La representación de Errejón asegura que «pretender alargar este inédito y sin precedentes limbo procesal acordado por el instructor, y en el que queda» el exdiputado «durante, al menos, cuatro meses más, es jurídica y humanamente inaceptable». «La mala fe es indudable; y el abuso de derecho, indiscutible», añade. A juicio de su defensa, el auto por el cual el juez acordó archivar la causa «es jurídicamente incomprensible y procesalmente incongruente con los propios actos previos del instructor, que por providencia» anterior, y «al no constar debidamente acreditada la representación ni la baja médica ni embarazo» de la abogada de Mouliaá, «requirió para designar a otro abogado de su confianza o alguien que sustituyera a la abogada incapacitada físicamente a fin de salvaguardar los derechos del investigado».