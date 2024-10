El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha criticado que el nuevo impuesto a la banca que plantea el Gobierno «consagra, exagera y acelera la discriminación entre entidades». Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa celebrada en la sede del banco en Valencia tras la presentación de los resultados hasta el tercer trimestre, en los que CaixaBank ha ganado 4.248 millones de euros, un 16,1% interanual más.

Gortázar ha lamentado que la nueva tasa sea progresiva, algo que ha dicho que «no tiene sentido» en el caso de personas jurídicas y ha dicho que perjudica especialmente al banco, ya que es la mayor entidad financiera en España. Ha recordado que el actual impuesto tenía un carácter temporal para dar respuesta a la inflación existente en 2022, y ha dicho que ahora «está controlada» y que el crecimiento económico no se ha visto afectado.

«Por tanto, lo que era aquel gravamen deja de tener sentido y, por tanto, expira y de lo que estamos hablando ahora es de crear un nuevo impuesto a la banca», ha lamentado. El consejero delegado ha admitido que le «gustaría que no se apruebe» el nuevo impuesto y ha pedido un diálogo sereno. Asimismo, ha subrayado que este impuesto supondrá «un desincentivo a hacer crecer el crédito» y no ha descartado presentar recursos ante la justicia si consideran que no es ajustado a derecho.

Gortázar ha lamentado el efecto que puede tener este impuesto en la competitividad de la banca española, ya que los inversores preferirán entrar en el capital de otras entidades que no estén gravadas por este impuesto. Ha señalado que en el caso de que un banco española entre en una operación de fusión transeuropea, la sede social de la nueva entidad difícilmente se situará en España si existe «un entorno tributario negativo».

«Nadie puede sorprenderse luego de que el sector bancario europeo, en el largo plazo, evolucione a que los centros de decisión no estén en España», ha alertado. El consejero delegado ha explicado que intentarán convencer a los grupos parlamentarios para que voten en contra de la propuesta «porque a medio y largo plazo es muy dañino».

Gortázar ha negado que ni la entidad ni sus competidores estén obteniendo beneficios récord, ya que ha recordado que la rentabilidad sobre recursos propios llegó a ser del 20% y ahora es del 13%. Ha aceptado que en términos absolutos en euros sí que son cifras más elevadas, pero ha explicado que lo son porque las entidades tienen un mayor tamaño.

Ha señalado que las expectativas del mercado es que, en 2025, los beneficios de la banca se reduzcan un alrededor del 9% por la bajada de los tipos de interés. Preguntado sobre el impacto de esta bajada, Gortázar ha explicado que es «un poco pronto para verlo», aunque ha explicado que ha aumentado la actividad hipotecaria por el abaratamiento ligado a la reducción de tipos.