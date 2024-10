Vox está dispuesto a permitir que el PP saque adelante el techo de gasto en los parlamentos autonómicos de las comunidades donde rompieron los pactos de gobierno si los populares se comprometen con «algún gesto» a desarrollar estos acuerdos programáticos del principio de la legislatura. Fuentes del partido de Santiago Abascal han asegurado este lunes que les bastaría con que los presidentes autonómicos del PP se comprometieran de algún modo a cumplir esos pactos para que Vox no pusiera ningún impedimento a la aprobación de la regla de gasto que pueden incluir en sus presupuestos.

Estarían dispuestos, han precisado, a abstenerse si su voto afirmativo no es necesario para aprobarlo o, bien, a votar a favor en las comunidades donde su respaldo sea imprescindible. De este modo, seguirían los pasos dados en Baleares, donde el Govern aprobará este martes el techo de gasto de la comunidad de 2025 con la abstención de Vox, después de que el PP se haya comprometido a sacar adelante los acuerdos de gobierno que ambos firmaron al comienzo de la legislatura.

Preguntado en una rueda de prensa por si esa abstención se repetirá en la votación de los presupuestos de Baleares, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha respondido que «todo hay que negociarlo», aunque ha dicho que se trata de un «buen comienzo». Sobre la posibilidad de que la decisión se extienda al resto de comunidades, ha precisado que negociarán «comunidad autónoma a comunidad autónoma».

En este sentido, ha dicho que hay algunos gobiernos más proclives al acercamiento y a una negociación «sincera y honrada» con Vox y que hay otros que no. No obstante, ha asegurado que no se ha dado ninguna orden desde Madrid y que todos los presupuestos se negociarán «partida a partida, enmienda a enmienda». «No vean en esto una directriz nacional. Aquí lo que hay (...) es negociar y, desde luego, cumplimiento íntegro para empezar de aquel acuerdo que nos llevó a compartir gobiernos», ha dicho, y ha añadido que «a partir de ahí todo es posible, pero cumplimiento integro y más».