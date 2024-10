El número de plazas no disfrutadas durante el programa de turismo del Imserso para la temporada 2023/2024 ascendió a 101.629 plazas, sobre un total de 886.269, por lo que se cubrió el 88,56% de las mismas, según consta en una respuesta del Gobierno a una pregunta formulada por el portavoz de Turismo del Partido Popular en el Senado, Agustín Almodóbar.

Además, sobre otra cuestión, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo ha señalado que no se han ejecutado todas las estancias ofertadas en habitaciones de doble uso individual del mismo concurso. Turismo Social (Ávoris Corporación Empresarial) ofertó un máximo de 5.636.796 estancias (día y persona) en habitaciones dobles de uso individual, de las que las personas participantes usaron 142.955. «Esto no quiere decir que las plazas se perdieran o no se usaran los viajes, ya que las plazas hoteleras se usan igualmente pero en otro formato», ha explicado en su respuesta.

Fruto de encuestas de satisfacción, llevadas a cabo entre usuarios del programa de vacaciones en las que se pedía la posibilidad de contar con más habitaciones dobles de uso individual, se incluyó en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que la puntuación máxima sería otorgada al licitador que ofertase el mayor número de estas estancias sobre el 10% de las estancias totales exigidas en el PPT.