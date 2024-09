El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este viernes que la Ley de Conciliación de su partido planteará elevar de 1.200 a 1.800 euros anuales las deducciones por hijo para que crezca la natalidad. Además, ha propuesto blindar las bonificaciones a familias numerosas para contratar cuidadores.

Lo ha dicho en una atención a los medios en Barcelona junto al líder el PP catalán, Alejandro Fernández, tras reunirse con la Associació de Famílies Nombroses de Catalunya-Fanoc, y ha lamentado que las deducciones por maternidad no se han actualizado desde el gobierno de José María Aznar hace 25 años. También ha planteado «blindar por ley» la bonificación del 45 % para contratar cuidadores por parte de familias numerosas, y ha propuesto que se mantenga la condición de familia numerosa cuando el padre o la madre se divorcian y están en custodia compartida.

El líder del PP ha vuelto a desgranar algunos aspectos de la Ley de Conciliación que quieren registrar en el Congreso y que presentará a los agentes sociales en ronda de contactos que abrirá con ellos a partir del 7 de octubre. Ha recordado su propuesta para la gratuidad de las escuelas infantiles en toda España de 0 a 3 años, más desgravaciones, un banco de horas para facilitar la conciliación y ampliar los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas.

«Mi planteamiento es cofinanciar al 50 % con la Generalitat las escuelas infantiles gratuitas, tanto las públicas, concertadas y privadas, como ya estamos haciendo en las comunidades autónomas gobernadas por el PP», ha dicho. Además, Feijóo ha asegurado que para las familias catalanas es mucho más prioritario que haya escuelas infantiles gratuitas que «abrir embajadas», en alusión a la red de delegaciones de la Generalitat en el exterior.

Feijóo espera que la Ley de Conciliación que lleven al Congreso sea la «más avanzada de la democracia en materia de conciliación», con el objetivo de buscar soluciones al envejecimiento de la sociedad española. «No nos podemos permitir las dificultades que están teniendo las personas jóvenes y de mediana edad para tener hijos y para construir una familia», y ha añadido que la conciliación tiene implicaciones en ámbitos como los cuidados, la educación, la economía y el mercado laboral. Feijóo también ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no abordarlo: «España lleva más de seis años no centrándose en la política útil, sino en la política que confronta», en vez de servir a la sociedad, según él.