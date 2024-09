El diputado de Junts Josep María Cruset ha emplazado este jueves al PSOE a hacer política para ganarse sus votos en el Congreso tras advertirle de que con la formación que lidera Carles Puigdemont «no funciona ni que la presionen, ni que le hagan la pelota».

Cruset ha lanzado este mensaje a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia en el pleno de la Cámara Baja para informar de la propuesta de financiación singular para Cataluña pactada entre el PSC y ERC.

«Con nosotros no funciona ni que nos presione, ni que nos hagan la pelota. Se trata de hacer política y negociar para llegar a acuerdos, cumplir esos acuerdos y con la confianza ganada, volver a empezar a plantearnos alcanzar acuerdos», ha enfatizado el diputado independentista catalán. Hacer lo contrario, ha proseguido, implica «perder votaciones, hacer el ridículo o retirar a última hora puntos del orden del día», en referencia a la decisión del Gobierno de suprimir del pleno de hoy el punto relativo a la senda de estabilidad por falta de apoyos, entre ellos, el de los siete diputados de Junts.

«Es tan fácil que parece difícil que no lo entiendan», ha rematado Cruset en su mensaje de advertencia. A su juicio, hacer política «no es un chantaje, ni una amenaza, ni un escarnio», sino aceptar las condiciones que impone la formación de Puigdemont.

Entre ellas, que el PSOE asuma que no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, que Junts no forma parte de ningún bloque, ni del de izquierdas ni del de derechas, y que «solo está del lado del pueblo catalán». Cruset ha reprochado a Montero que no hable con claridad sobre la propuesta de financiación para Cataluña, que, a su entender, «no es singular, ni un concierto, ni la salida del régimen común de financiación, ni tener la llave de la caja».

«De todo lo que nos dijo, no es nada de nada. Se ha alimentado la mentira (...) Cataluña no va a tener un concierto económico y ustedes lo sabían, pero permitieron que muchos catalanes se lo creyesen a cambio del poder. La realidad les da miedo que se sepa», se ha quejado el parlamentario de Junts en alusión a que el objetivo real de los socialistas era hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa, con el apoyo de ERC.