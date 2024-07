«Es un magnífico preacuerdo, que yo defiendo y, además, lo hago con pasión». Con estas palabras ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pacto alcanzado entre el PSC y ERC, que permitirá investir al Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El documento, que tienen que validar las bases del partido independentista este próximo viernes supone ceder la recaudación de los tributos a Cataluña, entre otros asuntos.

«Este es un magnífico preacuerdo para España y Cataluña», ha espetado. Además, ha ironizado que lo que sería noticia es que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page apoyase al Gobierno de España. Sánchez ha insistido en que con este mismo sistema de financiación autonómica España sufrió los mayores recortes de la historia cuando gobernaba el PP; mientras que ha destacado que desde que él gobierna las CCAA tienen 43.000 millones de euros más al año para financiar sus políticas en las que tienen competencias. «Si hay un Gobierno comprometido con la solidaridad interterritorial es el de España».

El líder socialista ha asegurado que está muy contento de «abrir un tiempo nuevo», si finalmente las bases de ERC respaldan el acuerdo. En este punto, ha insistido en el respeto y reconocimiento al partido independentista y ha puesto en valor el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones políticas. Ha insistido en que la oposición le acusa de «romper a España, cuando está más fuerte y más unida que nunca».

Preguntado por qué no convoca elecciones para no ceder a los «chantajes de los independentisas», ha respondido que la opinión pública ha votado. El presidente del Gobierno ha precisado que otras cosa es la «opinión publicada» y ha calificado de «valorativas» dos de las preguntas que le han formulado los periodistas. En este punto, ha recordado las cesiones de José María Aznar a los independentistas. «Ahora lo hacemos nosotros y se rompe de España, todo es un golpe de Estado. Todo con la finalidad de no reconocer la legitimidad de este Gobierno». A su modo de ver, «hoy Cataluña y España están mucho mejor que en 2017 y estarán mucho mejor en 2028».

El líder socialista ha defendido la negociación bilateral de las CCAA y ha recordado que este pasado martes se lo trasladó a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. No obstante, ha precisado que la negociación del nuevo sistema de financiación que afectará el resto de regiones será multilateral. «Estamos dando un paso en la federalización del sistema autonómico». Además, ha puesto en valor que un partido independentista reconozca la solidaridad interterritorial. Es un magnífico preacuerdo, que yo defiendo y, además, lo hago con pasión». El presidente del Gobierno ha asegurado que «a mí no me va a dar lecciones un partido que hizo los mayores recortes y que cada vez que tiene la oportunidad de gobernar abre la puerta a la privatización», en referencia al PP.

Respecto a la postura que adoptará Junts, partido del que depende para sacar adelante las leyes o los presupuestos que presente en el Congreso, ha expresado que «espero que Junts haga una oposición útil y constructiva». En este punto, ha señalado que espera poder presentar los Presupuestos Generales del Estado el próximo mes de septiembre. A su modo de ver, el PSOE es el único partido con capacidad de llegar a acuerdos en el Congreso de los Diputados.